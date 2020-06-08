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BMW X1 оставят обыкновенные «ноздри» после смены поколения

Новости

Николай Андреев

Фотошпионам впервые попался кроссовер BMW X1 третьего поколения. Он стоял рядом с первым электро­кроссовером марки iX3, внешность которого уже раскрыта, но премьера пока не прошла. Снимки опубликовал Motor1.

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  • В BMW решили не добавлять X1 большие, вертикальные «ноздри» радиаторной решётки, как у купе четвёртой серии. В целом кроссовер сохранит нынешние пропорции, но заметно изменится в деталях. Например, модель получит новые дверные ручки.

  • BMW X1 следующего поколения построят на платформе FAAR с поперечным располо­жением двигателя от хэтчбека 1 серии. Кроссовер будет оснащаться бензиновыми, дизельными и гибридными силовыми установками. Не исключён выход и полностью электрической версии под названием iX1.

  • Сейчас BMW X1 третьего поколения находится на ранней стадии тестов, а значит, скорого дебюта можно не ждать. Пока неизвестна даже примерная дата премьеры модели.

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