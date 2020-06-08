BMW X1 оставят обыкновенные «ноздри» после смены поколения
Николай Андреев
В BMW решили не добавлять X1 большие, вертикальные «ноздри» радиаторной решётки, как у купе четвёртой серии. В целом кроссовер сохранит нынешние пропорции, но заметно изменится в деталях. Например, модель получит новые дверные ручки.
BMW X1 следующего поколения построят на платформе FAAR с поперечным расположением двигателя от хэтчбека 1 серии. Кроссовер будет оснащаться бензиновыми, дизельными и гибридными силовыми установками. Не исключён выход и полностью электрической версии под названием iX1.
Сейчас BMW X1 третьего поколения находится на ранней стадии тестов, а значит, скорого дебюта можно не ждать. Пока неизвестна даже примерная дата премьеры модели.