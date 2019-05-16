Новый Bentley Flying Spur получит объёмную кожаную отделку

Обновлённый BMW X1 раздул ноздри

Новости

Николай Андреев

В Китае прошла сертификация рестайлингового BMW X1 второго поколения. Местное министерство промышленности опубликовало фотографии и некоторые характеристики кроссовера до премьеры новинки, которая состоится в 2019 году.

1/4

  • Обновлённая версия отличается сросшимися и увеличившимися «ноздрями» решётки радиатора, новым дизайном оптики и изменённым передним бампером — например, с него исчезли противотуманные фары.

  • На снимках изображены длиннобазные версии, которые продаются только в Китае. Помимо удлинения колёсной базы на 110 миллиметров (для увеличения простора на втором ряду сидений), кроссоверы ничем не отличаются от коротких вариантов, доступных в остальном мире.

  • В Китае бензиновые двигатели станут мощнее: «турботройка» 1.5 вместо 136 лошадиных сил будет выдавать 155, а двухлитровая «турбочетвёрка» в базе — 214 л.с., на 22 л.с. больше нынешней версии. Про остальные моторы информации пока нет.

Удлинённый BMW Х1 — это вообще нормально?

Новые BMW X1 на Авто.ру

Почитать ещё
Разместить рекламуДилерам
ПомощьСтань частью команды
О проектеАналитика Авто.ру
Саша Котов
МоскваСанкт-ПетербургВладимирВолгоградВоронежЕкатеринбург
ИвановоКазаньКалугаКостромаКраснодарКрасноярск
Нижний НовгородНовосибирскОмскПермьРостов-на-ДонуСамара
СаратовТверьТулаУфаЧелябинскЯрославль
Алтайский крайАмурская областьАрхангельская областьАстраханская областьБелгородская областьБрянская областьВладимирская областьВолгоградская областьВологодская областьВоронежская областьЕврейская автономная областьЗабайкальский крайИвановская областьИркутская областьКабардино-Балкарская РеспубликаКалининградская областьКалужская областьКамчатский крайКарачаево-Черкесская РеспубликаКемеровская областьКировская область
Костромская областьКраснодарский крайКрасноярский крайКурганская областьКурская областьЛипецкая областьМагаданская областьМосква и Московская областьМурманская областьНенецкий автономный округНижегородская областьНовгородская областьНовосибирская областьОмская областьОренбургская областьОрловская областьПензенская областьПермский крайПриморский крайПсковская областьРеспублика Адыгея
Республика АлтайРеспублика БашкортостанРеспублика БурятияРеспублика ДагестанРеспублика ИнгушетияРеспублика КалмыкияРеспублика КарелияРеспублика КомиРеспублика КрымРеспублика Марий ЭлРеспублика МордовияРеспублика Саха (Якутия)Республика Северная Осетия — АланияРеспублика ТатарстанРеспублика ТываРеспублика ХакасияРостовская областьРязанская областьСамарская областьСанкт-Петербург и Ленинградская область
Саратовская областьСахалинская областьСвердловская областьСмоленская областьСтавропольский крайТамбовская областьТверская областьТомская областьТульская областьТюменская областьУдмуртская РеспубликаУльяновская областьХабаровский крайХанты-Мансийский автономный округ - ЮграЧелябинская областьЧеченская РеспубликаЧувашская РеспубликаЧукотский автономный округЯмало-Ненецкий автономный округЯрославская область
Авто.ру — один из самых посещаемых автомобильных сайтов в российском интернете
Мы предлагаем большой выбор легковых автомобилей, грузового и коммерческого транспорта, мототехники, спецтехники и многих других видов транспортных средств
© 1996–2022 ООО «Яндекс.Вертикали»Пользовательское соглашение