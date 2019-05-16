Обновлённый BMW X1 раздул ноздри
Николай Андреев
В Китае прошла сертификация рестайлингового BMW X1 второго поколения. Местное министерство промышленности опубликовало фотографии и некоторые характеристики кроссовера до премьеры новинки, которая состоится в 2019 году.
Обновлённая версия отличается сросшимися и увеличившимися «ноздрями» решётки радиатора, новым дизайном оптики и изменённым передним бампером — например, с него исчезли противотуманные фары.
На снимках изображены длиннобазные версии, которые продаются только в Китае. Помимо удлинения колёсной базы на 110 миллиметров (для увеличения простора на втором ряду сидений), кроссоверы ничем не отличаются от коротких вариантов, доступных в остальном мире.
В Китае бензиновые двигатели станут мощнее: «турботройка» 1.5 вместо 136 лошадиных сил будет выдавать 155, а двухлитровая «турбочетвёрка» в базе — 214 л.с., на 22 л.с. больше нынешней версии. Про остальные моторы информации пока нет.