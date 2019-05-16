Обновлённый BMW X1 раздул ноздри

Обновлённая версия отличается сросшимися и увеличившимися «ноздрями» решётки радиатора, новым дизайном оптики и изменённым передним бампером — например, с него исчезли противотуманные фары.

На снимках изображены длиннобазные версии, которые продаются только в Китае. Помимо удлинения колёсной базы на 110 миллиметров (для увеличения простора на втором ряду сидений), кроссоверы ничем не отличаются от коротких вариантов, доступных в остальном мире.