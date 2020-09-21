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34-летнее купе BMW 3 серии с V8 от Chevrolet оценили дороже нового

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Дмитрий Елизаров

В Пенсильвании выставили на продажу необычное купе BMW 3 серии, выпущенное в 1986 году. Место штатного мотора спорткара занял 5,7-литровый V8 от Chevrolet, и поэтому лот оценён в 42 800 долларов — примерно на полторы тысячи дороже нового BMW 330i.

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  • Отдача и год выпуска двигателя, установ­ленного на купе, не называются. Продавец сообщает лишь, что после ребилда мотор прошёл всего 4 тысячи километров. Известно, что он оснащён карбюратором Holley 750, головками цилиндров World Product, а также подвергся другим доработкам. В итоге для купе пришлось построить кастомный капот — иначе новый двигатель не помещался в моторном отсеке.

  • Двигатель работает в паре с 4-ступен­чатой механической коробкой Borg Warner. При модерни­зации подвески использо­ваны регулируемые аморти­заторы Koni, новые рычаги и рулевые тяги, на задней оси стоят усиленные тормоза. Спорткар получил облегчённые диски и покрышки Mickey Thompson, ориентиро­ванные на гонки на ускорение. Бортовые приборы купе заново откалиброваны.

  • Интерьер купе облегчён и снабжён каркасом безопас­ности. Кресла остались штатными, но водитель­ское обзавелось много­точечными ремнями.

  • Новый седан BMW 330i в США стоит 41 250 долларов (3,12 миллиона рублей). При этом BMW 3 серии аналогичного года выпуска на eBay оцени­ваются примерно в 7–8 тысяч долларов.

  • В конце августа на аукционе Bring A Trailer продавали ещё один кастомный проект — радикально пере­строенный Honda Civic 1984 года выпуска. Хэтч превратили в задне­моторный суперкар с 3,2-литровым шести­цилиндровым мотором.

Купили бы с рук такую самоделку?

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