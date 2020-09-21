34-летнее купе BMW 3 серии с V8 от Chevrolet оценили дороже нового
Дмитрий Елизаров
В Пенсильвании выставили на продажу необычное купе BMW 3 серии, выпущенное в 1986 году. Место штатного мотора спорткара занял 5,7-литровый V8 от Chevrolet, и поэтому лот оценён в 42 800 долларов — примерно на полторы тысячи дороже нового BMW 330i.
Отдача и год выпуска двигателя, установленного на купе, не называются. Продавец сообщает лишь, что после ребилда мотор прошёл всего 4 тысячи километров. Известно, что он оснащён карбюратором Holley 750, головками цилиндров World Product, а также подвергся другим доработкам. В итоге для купе пришлось построить кастомный капот — иначе новый двигатель не помещался в моторном отсеке.
Двигатель работает в паре с
4-ступенчатой механической коробкой Borg Warner. При модернизации подвески использованы регулируемые амортизаторы Koni, новые рычаги и рулевые тяги, на задней оси стоят усиленные тормоза. Спорткар получил облегчённые диски и покрышки Mickey Thompson, ориентированные на гонки на ускорение. Бортовые приборы купе заново откалиброваны.
Интерьер купе облегчён и снабжён каркасом безопасности. Кресла остались штатными, но водительское обзавелось многоточечными ремнями.
Новый седан BMW 330i в США стоит 41 250 долларов (3,12 миллиона рублей). При этом BMW 3 серии аналогичного года выпуска на eBay оцениваются примерно в 7–8 тысяч долларов.
В конце августа на аукционе Bring A Trailer продавали ещё один кастомный проект — радикально перестроенный Honda Civic 1984 года выпуска. Хэтч превратили в заднемоторный суперкар с 3,2-литровым шестицилиндровым мотором.