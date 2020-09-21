34-летнее купе BMW 3 серии с V8 от Chevrolet оценили дороже нового

Отдача и год выпуска двигателя, установ­ленного на купе, не называются. Продавец сообщает лишь, что после ребилда мотор прошёл всего 4 тысячи километров. Известно, что он оснащён карбюратором Holley 750, головками цилиндров World Product, а также подвергся другим доработкам. В итоге для купе пришлось построить кастомный капот — иначе новый двигатель не помещался в моторном отсеке.

Двигатель работает в паре с 4-ступен ­чатой механической коробкой Borg Warner. При модерни­зации подвески использо­ваны регулируемые аморти­заторы Koni, новые рычаги и рулевые тяги, на задней оси стоят усиленные тормоза. Спорткар получил облегчённые диски и покрышки Mickey Thompson, ориентиро­ванные на гонки на ускорение. Бортовые приборы купе заново откалиброваны.

Интерьер купе облегчён и снабжён каркасом безопас­ности. Кресла остались штатными, но водитель­ское обзавелось много­точечными ремнями.

Новый седан BMW 330i в США стоит 41 250 долларов (3,12 миллиона рублей). При этом BMW 3 серии аналогичного года выпуска на eBay оцени­ваются примерно в 7–8 тысяч долларов.