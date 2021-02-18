Новый Mitsubishi Outlander, прекращение выдачи льготных автокредитов и другие события дня

Посмотрите на дрэг BMW E36 и Jeep Wrangler с моторами V8

Новости

Кирилл Малышев

Youtube-канал Hoonigan придумал очередную нестандартную дрэг-дуэль, в которой сошлись купе BMW E36 и пяти­дверный Jeep Wrangler. Обе машины оснащены американскими моторами V8.

  • Под капотом BMW — «восьмёрка» LS1 от Корветта объёмом 5,7 литра и мощностью 420 л.с. Через 6-ступен­чатую «механику» тяга уходит на задние колёса. Взятое для перестройки купе — 1995 года выпуска.

  • Jeep Wrangler 2014 года оснащён двигателем Hemi 6.4. Отдача точно такая же, 420 сил. Коробка автоматическая, привод — на все колёса.

  • В двух заездах внедорожник поначалу вырывался вперёд. Судя по всему, благодаря тому, что водитель BMW осторожничал с задним приводом и «ручкой». Но потом немецкое купе уверенно набирало ход и в двух же заездах одержало убедитель­ную победу. Преимущество составило около двух корпусов.

  • Youtube-канал The Fast Lane Truck ранее сравнил в гонке по прямой несопо­ставимые на первый взгляд машины: самый мощный в мире серийный пикап Ram 1500 TRX и быстрейший серийный Мустанг в истории — Ford Shelby GT500. Первый заезд Ram 1500 TRX уверенно выиграл. Ford был недостаточно быстр на самом старте. Во втором заезде на Мустанге активировали лонч-контроль. Разрыв сократился, но выиграл всё равно пикап.

Должен ли внедорожник быть быстрым?

Почитать ещё
Разместить рекламуДилерам
ПомощьСтань частью команды
О проектеАналитика Авто.ру
Саша Котов
МоскваСанкт-ПетербургВладимирВолгоградВоронежЕкатеринбург
ИвановоКазаньКалугаКостромаКраснодарКрасноярск
Нижний НовгородНовосибирскОмскПермьРостов-на-ДонуСамара
СаратовТверьТулаУфаЧелябинскЯрославль
Алтайский крайАмурская областьАрхангельская областьАстраханская областьБелгородская областьБрянская областьВладимирская областьВолгоградская областьВологодская областьВоронежская областьЕврейская автономная областьЗабайкальский крайИвановская областьИркутская областьКабардино-Балкарская РеспубликаКалининградская областьКалужская областьКамчатский крайКарачаево-Черкесская РеспубликаКемеровская областьКировская область
Костромская областьКраснодарский крайКрасноярский крайКурганская областьКурская областьЛипецкая областьМагаданская областьМосква и Московская областьМурманская областьНенецкий автономный округНижегородская областьНовгородская областьНовосибирская областьОмская областьОренбургская областьОрловская областьПензенская областьПермский крайПриморский крайПсковская областьРеспублика Адыгея
Республика АлтайРеспублика БашкортостанРеспублика БурятияРеспублика ДагестанРеспублика ИнгушетияРеспублика КалмыкияРеспублика КарелияРеспублика КомиРеспублика КрымРеспублика Марий ЭлРеспублика МордовияРеспублика Саха (Якутия)Республика Северная Осетия — АланияРеспублика ТатарстанРеспублика ТываРеспублика ХакасияРостовская областьРязанская областьСамарская областьСанкт-Петербург и Ленинградская область
Саратовская областьСахалинская областьСвердловская областьСмоленская областьСтавропольский крайТамбовская областьТверская областьТомская областьТульская областьТюменская областьУдмуртская РеспубликаУльяновская областьХабаровский крайХанты-Мансийский автономный округ - ЮграЧелябинская областьЧеченская РеспубликаЧувашская РеспубликаЧукотский автономный округЯмало-Ненецкий автономный округЯрославская область
Авто.ру — один из самых посещаемых автомобильных сайтов в российском интернете
Мы предлагаем большой выбор легковых автомобилей, грузового и коммерческого транспорта, мототехники, спецтехники и многих других видов транспортных средств
© 1996–2022 ООО «Яндекс.Вертикали»Пользовательское соглашение