Посмотрите на дрэг BMW E36 и Jeep Wrangler с моторами V8
Кирилл Малышев
Youtube-канал Hoonigan придумал очередную нестандартную дрэг-дуэль, в которой сошлись купе BMW E36 и пятидверный Jeep Wrangler. Обе машины оснащены американскими моторами V8.
Под капотом BMW — «восьмёрка» LS1 от Корветта объёмом 5,7 литра и мощностью 420 л.с. Через
6-ступенчатую «механику» тяга уходит на задние колёса. Взятое для перестройки купе — 1995 года выпуска.
Jeep Wrangler 2014 года оснащён двигателем Hemi 6.4. Отдача точно такая же, 420 сил. Коробка автоматическая, привод — на все колёса.
В двух заездах внедорожник поначалу вырывался вперёд. Судя по всему, благодаря тому, что водитель BMW осторожничал с задним приводом и «ручкой». Но потом немецкое купе уверенно набирало ход и в двух же заездах одержало убедительную победу. Преимущество составило около двух корпусов.
Youtube-канал The Fast Lane Truck ранее сравнил в гонке по прямой несопоставимые на первый взгляд машины: самый мощный в мире серийный пикап Ram 1500 TRX и быстрейший серийный Мустанг в истории — Ford Shelby GT500. Первый заезд Ram 1500 TRX уверенно выиграл. Ford был недостаточно быстр на самом старте. Во втором заезде на Мустанге активировали лонч-контроль. Разрыв сократился, но выиграл всё равно пикап.