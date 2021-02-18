Посмотрите на дрэг BMW E36 и Jeep Wrangler с моторами V8

Под капотом BMW — «восьмёрка» LS1 от Корветта объёмом 5,7 литра и мощностью 420 л.с. Через 6-ступен ­чатую «механику» тяга уходит на задние колёса. Взятое для перестройки купе — 1995 года выпуска.

Jeep Wrangler 2014 года оснащён двигателем Hemi 6.4. Отдача точно такая же, 420 сил. Коробка автоматическая, привод — на все колёса.

В двух заездах внедорожник поначалу вырывался вперёд. Судя по всему, благодаря тому, что водитель BMW осторожничал с задним приводом и «ручкой». Но потом немецкое купе уверенно набирало ход и в двух же заездах одержало убедитель­ную победу. Преимущество составило около двух корпусов.