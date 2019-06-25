BMW показал гибридное будущее M-моделей на футуристичном концепте

Трёхцветный BMW Vision M NEXT формой кузова и подъёмными дверьми напоминает купе i8, продающееся с 2014 года. Не исключено, что новый концепт является предвестником нового поколения модели.

Пороги, крыша и диффузор Vision M NEXT выполнены из переработанного карбона. Фары – лазерно-люминофорные, а в светодиодные фонари встроены эмблемы. Задние колёса на дюйм больше передних (22 дюйма вместо 21) и снабжены аэродинамическими щитками.

Для доступа в минималистичный салон Vision M NEXT водителю нужно воспользоваться встроенной системой распознавания лиц. Перед водителем — штурвал и цифровая приборка с функцией дополненной реальности, а сиденья выполнены из пены, меняющей форму под фигуру владельца.