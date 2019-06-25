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BMW показал гибридное будущее M-моделей на футуристичном концепте

Новости

Николай Андреев

Компания BMW на специальном мероприятии в Мюнхене продемонстрировала концепт-кар Vision M NEXT. Гибридный автомобиль даёт представление о будущем спорткаре BMW.

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  • Трёхцветный BMW Vision M NEXT формой кузова и подъёмными дверьми напоминает купе i8, продающееся с 2014 года. Не исключено, что новый концепт является предвестником нового поколения модели.

  • Пороги, крыша и диффузор Vision M NEXT выполнены из переработанного карбона. Фары – лазерно-люминофорные, а в светодиодные фонари встроены эмблемы. Задние колёса на дюйм больше передних (22 дюйма вместо 21) и снабжены аэродинамическими щитками.

  • Для доступа в минималистичный салон Vision M NEXT водителю нужно воспользоваться встроенной системой распознавания лиц. Перед водителем — штурвал и цифровая приборка с функцией дополненной реальности, а сиденья выполнены из пены, меняющей форму под фигуру владельца.

  • Силовая установка концепта состоит из бензиновой «турбочетвёрки» и электромотора c функцией генератора, расположенных на задней оси, а также ещё одного электродвигателя, установленного спереди. Суммарно они выдают 600 лошадиных сил. До «сотни» автомобиль разгоняется за три секунды, максимальная скорость составляет 300 км/ч, а запас хода на электротяге — до 100 километров.

Как вам такое будущее M-версий BMW?

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