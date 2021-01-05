Фанаты раскритиковали BMW из-за новогоднего поздравления
Дмитрий Елизаров
Американское подразделение концерна BMW опубликовало в соцсетях поздравительный видеоролик, главным героем которого стало купе BMW M2, движущееся по гоночной трассе в управляемом заносе. Фанаты заподозрили фирму в использовании звучания мотора конкурирующей марки, и видео было оперативно удалено. Но ролик успел разойтись по интернету.
Новогоднее поздравление BMW перепостил в Инстаграме американский журналист Джейсон Каммиса. Он утверждает, что заезд BMW M2 по трассе переозвучен при помощи альтернативного саундтрека: рык мотора похож не на голос штатного двигателя купе, а на звуки, которые издаёт 10-цилиндровый агрегат. В моторной гамме баварской компании такого двигателя нет.
Автор поста считает, что BMW для этого видео позаимствовало звук V10 у конкурентов. 5,2-литровый двигатель такой конфигурации используют компании Audi и Lamborghini, входящие в состав концерна Volkswagen.
На популярном ресурсе Reddit рассказ об этой ситуации собрал около полутысячи комментариев, и большинство из них носит негативный характер. Чаще всего фирму обвиняют в непродуманном маркетинге, хотя некоторые комментаторы осторожно допускают, что видео может действительно оказаться намёком на грядущий выпуск особой версии купе BMW M2 с 10-цилиндровым мотором.
В ноябре прошлого года компании BMW пришлось запустить специальный интернет-ресурс, чтобы ответить своим поклонникам на критику электрокроссовера iX. Фирма намекнула, что те, кто позволил себе критические замечания по поводу новинки, просто чересчур консервативны и не готовы меняться.