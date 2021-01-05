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Фанаты раскритиковали BMW из-за новогоднего поздравления

Новости

Дмитрий Елизаров

Американское подразделение концерна BMW опубликовало в соцсетях поздрави­тельный видео­ролик, главным героем которого стало купе BMW M2, движущееся по гоночной трассе в управля­емом заносе. Фанаты заподозрили фирму в использо­вании звучания мотора конкури­рующей марки, и видео было оперативно удалено. Но ролик успел разойтись по интернету.

  • Новогоднее поздравление BMW перепостил в Инстаграме американский журналист Джейсон Каммиса. Он утверждает, что заезд BMW M2 по трассе пере­озвучен при помощи альтер­натив­ного саундтрека: рык мотора похож не на голос штатного двигателя купе, а на звуки, которые издаёт 10-цилинд­ровый агрегат. В моторной гамме баварской компании такого двигателя нет.

  • Автор поста считает, что BMW для этого видео позаим­ствовало звук V10 у конкурентов. 5,2-литровый двигатель такой конфигурации используют компании Audi и Lamborghini, входящие в состав концерна Volkswagen.

  • На популярном ресурсе Reddit рассказ об этой ситуации собрал около полутысячи комментариев, и большин­ство из них носит негативный характер. Чаще всего фирму обвиняют в непродуманном маркетинге, хотя некоторые комментаторы осторожно допускают, что видео может действи­тельно оказаться намёком на грядущий выпуск особой версии купе BMW M2 с 10-цилинд­ровым мотором.

  • В ноябре прошлого года компании BMW пришлось запустить специальный интернет-ресурс, чтобы ответить своим поклонникам на критику электро­кроссовера iX. Фирма намекнула, что те, кто позволил себе критические замечания по поводу новинки, просто чересчур консер­вативны и не готовы меняться.

Хотели бы увидеть BMW с десятицилиндровым мотором?

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