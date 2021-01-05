Фанаты раскритиковали BMW из-за новогоднего поздравления

Новогоднее поздравление BMW перепостил в Инстаграме американский журналист Джейсон Каммиса. Он утверждает, что заезд BMW M2 по трассе пере­озвучен при помощи альтер­натив­ного саундтрека: рык мотора похож не на голос штатного двигателя купе, а на звуки, которые издаёт 10-цилинд­ровый агрегат. В моторной гамме баварской компании такого двигателя нет.

Автор поста считает, что BMW для этого видео позаим­ствовало звук V10 у конкурентов. 5,2-литровый двигатель такой конфигурации используют компании Audi и Lamborghini, входящие в состав концерна Volkswagen.

На популярном ресурсе Reddit рассказ об этой ситуации собрал около полутысячи комментариев, и большин­ство из них носит негативный характер. Чаще всего фирму обвиняют в непродуманном маркетинге, хотя некоторые комментаторы осторожно допускают, что видео может действи­тельно оказаться намёком на грядущий выпуск особой версии купе BMW M2 с 10-цилинд­ровым мотором.