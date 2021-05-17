Подробности о новом купе BMW 2 серии: 374 силы и адаптивная подвеска
Дмитрий Елизаров
Компания BMW опубликовала первые официальные изображения купе 2 серии нового поколения. Пока новинка облачена в маскировочный камуфляж, но производитель уже поделился некоторыми техническими характеристиками. Купе получит адаптивные амортизаторы, жёсткий кузов и форсированный шестицилиндровый мотор.
С новым поколением BMW 2 серии сохранит базовый задний привод и получит более прочный кузов: его жёсткость на кручение увеличена на 12%. Кроме того, купе расширят колею на передней и задней осях (пока не уточняется, на сколько именно), а переработка аэродинамики приведёт к полуторному снижению подъёмной силы на передних колёсах.
Уже в базовой комплектации купе планируется оснащать адаптивными амортизаторами, а более жёсткое
М-шассипредложат в качестве опции. Кроме того, опционально будет доступен и иной механизм рулевого управления (с изменяемым передаточным соотношением).
Возглавит семейство 2 серии, как и в предыдущем поколении, версия M240i xDrive. Её продолжат оснащать трёхлитровой «турбошестёркой», но отдача мотора вырастет на 7 л.с. — до 347 л.с. Динамические характеристики пока не называются (предыдущее поколение тратило на ускорение до
100 км/ч4,6 секунды). Неизвестно также, будет ли у купе полноценный М-вариант.
Производитель утверждает, что новинка вышла на финишную прямую. Завершаются как испытания купе, которые проходили в том числе и на Нюрбургринге, так и подготовка к его серийному производству. Сборка BMW 2 серии нового поколения стартует в конце нынешнего года.
Ранее сообщалось, что купе построят на укороченной платформе современной BMW 3 серии, а моторную гамму для двухдверки составят не только из шестицилиндровых, но и из более доступных четырёхцилиндровых турбомоторов.
В России сейчас представлена только четырёхдверная модификация BMW 2 серии Gran Coupe, которая, в отличие от двухдверки, базируется на переднеприводной платформе. Со 140-сильным мотором она оценена минимум в
2 390 000рублей, а за версию с двигателем на 306 л.с. придётся заплатить не менее 4 430 000рублей.