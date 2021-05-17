Подробности о новом купе BMW 2 серии: 374 силы и адаптивная подвеска

С новым поколением BMW 2 серии сохранит базовый задний привод и получит более прочный кузов: его жёсткость на круче­ние увеличена на 12%. Кроме того, купе расширят колею на передней и задней осях (пока не уточняется, на сколько именно), а переработка аэро­динамики приведёт к полуторному снижению подъёмной силы на передних колёсах.

Уже в базовой комплектации купе планируется оснащать адаптив­ными аморти­заторами, а более жёсткое М-шасси предложат в качестве опции. Кроме того, опционально будет доступен и иной механизм рулевого управ­ления (с изменяемым пере­даточным соотноше­нием).

Возглавит семейство 2 серии, как и в преды­дущем поколении, версия M240i xDrive. Её продолжат оснащать трёх­литровой «турбо­шестёркой», но отдача мотора вырастет на 7 л.с. — до 347 л.с. Динамические характери­стики пока не называются (преды­дущее поколение тратило на ускорение до 100 км/ч 4,6 секунды). Неизвестно также, будет ли у купе полноценный М-вариант.

Производитель утверждает, что новинка вышла на финишную прямую. Завер­шаются как испытания купе, которые проходили в том числе и на Нюрбург­ринге, так и подготовка к его серийному произ­водству. Сборка BMW 2 серии нового поколения стартует в конце нынешнего года.

Ранее сообщалось, что купе построят на укороченной платформе современной BMW 3 серии, а моторную гамму для двухдверки составят не только из шести­цилиндровых, но и из более доступных четырёх­цилин­дровых турбомоторов.