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Подробности о новом купе BMW 2 серии: 374 силы и адаптивная подвеска

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Дмитрий Елизаров

Компания BMW опубликовала первые официальные изображе­ния купе 2 серии нового поколения. Пока новинка облачена в маскиро­вочный камуфляж, но произво­дитель уже поделился некоторыми техниче­скими характери­стиками. Купе получит адаптивные аморти­заторы, жёсткий кузов и форсиро­ванный шести­цилиндровый мотор.

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  • С новым поколением BMW 2 серии сохранит базовый задний привод и получит более прочный кузов: его жёсткость на круче­ние увеличена на 12%. Кроме того, купе расширят колею на передней и задней осях (пока не уточняется, на сколько именно), а переработка аэро­динамики приведёт к полуторному снижению подъёмной силы на передних колёсах.

  • Уже в базовой комплектации купе планируется оснащать адаптив­ными аморти­заторами, а более жёсткое М-шасси предложат в качестве опции. Кроме того, опционально будет доступен и иной механизм рулевого управ­ления (с изменяемым пере­даточным соотноше­нием).

  • Возглавит семейство 2 серии, как и в преды­дущем поколении, версия M240i xDrive. Её продолжат оснащать трёх­литровой «турбо­шестёркой», но отдача мотора вырастет на 7 л.с. — до 347 л.с. Динамические характери­стики пока не называются (преды­дущее поколение тратило на ускорение до 100 км/ч 4,6 секунды). Неизвестно также, будет ли у купе полноценный М-вариант.

  • Производитель утверждает, что новинка вышла на финишную прямую. Завер­шаются как испытания купе, которые проходили в том числе и на Нюрбург­ринге, так и подготовка к его серийному произ­водству. Сборка BMW 2 серии нового поколения стартует в конце нынешнего года.

  • Ранее сообщалось, что купе построят на укороченной платформе современной BMW 3 серии, а моторную гамму для двухдверки составят не только из шести­цилиндровых, но и из более доступных четырёх­цилин­дровых турбомоторов.

  • В России сейчас представлена только четырёх­дверная моди­фикация BMW 2 серии Gran Coupe, которая, в отличие от двух­дверки, базируется на передне­приводной платформе. Со 140-сильным мотором она оценена минимум в 2 390 000 рублей, а за версию с двигателем на 306 л.с. придётся заплатить не менее 4 430 000 рублей.

Как считаете, пригодится ещё одно купе BMW в России?

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