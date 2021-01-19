Редкий спорткар BMW 2002 Turbo продадут на аукционе за 9–10 миллионов рублей
Кирилл Малышев
В будущую пятницу на торги аукциона Sotheby's выставят редкое купе BMW — модель 2002 Turbo. Машина выпущена в 1974 году, и за неё рассчитывают выручить 120–140 тысяч долларов (8,9–10,4 миллиона рублей).
Двухдверку восстанавливали в течение трёх лет. Кузов окрашен в оригинальный белый цвет. Он дополнен расширителями колёсных арок, наклейками-триколорами, спортивным передним и хромированным задним бамперами. По поясной линии установлен хромированный молдинг.
Машина стоит на современных шинах Toyo, надетых на классические литые диски Alpina. Салон выполнен в чёрной коже. Повышающих комфорт опций нет — только люк в крыше. Интерьер идеально выглядит, а на одометре 25 731 километр.
BMW 2002 Turbo стал первой серийной моделью марки с наддувным двигателем. С двух литров сняли 170 л.с. и 240 Нм. На моторе применяется механический впрыск топлива. Купе достигает максимальной скорости в
209 км/ч.Разгон до сотни занимает около семи секунд.
Машину представили в 1973 году на Франкфуртском автосалоне. Она стала вершиной семейства BMW 02. На массовые его модели ставили атмосферные «четвёрки» объёмом 1,6, 1,8 и 2,0 литра серии М10. Турбо-BMW делали только три года, и тираж составил всего 1672 экземпляра. В США автомобиль официально не продавался.