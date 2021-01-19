Редкий спорткар BMW 2002 Turbo продадут на аукционе за 9–10 миллионов рублей

Двухдверку восстанавли­вали в течение трёх лет. Кузов окрашен в оригиналь­ный белый цвет. Он дополнен расширите­лями колёсных арок, наклейками-триколорами, спортивным передним и хромиро­ванным задним бамперами. По поясной линии установ­лен хромиро­ванный молдинг.

Машина стоит на современных шинах Toyo, надетых на класси­ческие литые диски Alpina. Салон выполнен в чёрной коже. Повышающих комфорт опций нет — только люк в крыше. Интерьер идеально выглядит, а на одометре 25 731 километр.

BMW 2002 Turbo стал первой серийной моделью марки с наддувным двигателем. С двух литров сняли 170 л.с. и 240 Нм. На моторе применя­ется механиче­ский впрыск топлива. Купе достигает максимальной скорости в 209 км/ч. Разгон до сотни занимает около семи секунд.