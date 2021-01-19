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Редкий спорткар BMW 2002 Turbo продадут на аукционе за 9–10 миллионов рублей

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Кирилл Малышев

В будущую пятницу на торги аукциона Sotheby's выставят редкое купе BMW — модель 2002 Turbo. Машина выпущена в 1974 году, и за неё рассчиты­вают выручить 120–140 тысяч долларов (8,9–10,4 миллиона рублей).

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  • Двухдверку восстанавли­вали в течение трёх лет. Кузов окрашен в оригиналь­ный белый цвет. Он дополнен расширите­лями колёсных арок, наклейками-триколорами, спортивным передним и хромиро­ванным задним бамперами. По поясной линии установ­лен хромиро­ванный молдинг.

  • Машина стоит на современных шинах Toyo, надетых на класси­ческие литые диски Alpina. Салон выполнен в чёрной коже. Повышающих комфорт опций нет — только люк в крыше. Интерьер идеально выглядит, а на одометре 25 731 километр.

  • BMW 2002 Turbo стал первой серийной моделью марки с наддувным двигателем. С двух литров сняли 170 л.с. и 240 Нм. На моторе применя­ется механиче­ский впрыск топлива. Купе достигает максимальной скорости в 209 км/ч. Разгон до сотни занимает около семи секунд.

  • Машину представили в 1973 году на Франкфурт­ском автосалоне. Она стала вершиной семейства BMW 02. На массовые его модели ставили атмосферные «четвёрки» объёмом 1,6, 1,8 и 2,0 литра серии М10. Турбо-BMW делали только три года, и тираж составил всего 1672 экзем­пляра. В США авто­мобиль официально не продавался.

Жалеете, что турбонаддув стал массовым?

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