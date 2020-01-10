BMW 750Li, в котором застрелили Тупака, продают за 107 миллионов рублей
Николай Андреев
Компания Celebrity Cars Las Vegas выставила на продажу седан BMW 750Li 1996 года выпуска, в котором был убит рэпер Тупак Шакур. За автомобиль просят 1 750 000 долларов (107,4 миллиона рублей). Этот же дилерский центр уже ставил седан на продажу в 2017 году за 1 500 000 долларов (92,1 миллиона рублей).
Изначально седан BMW 750Li принадлежал музыкальному лейблу Death Row Record. Тупака Шакура расстреляли прямо в этой машине в Лас-Вегасе 7 сентября 1996 года
из-законфликта, развернувшегося между рэперами Восточного и Западного побережий США. Шакур скончался в больнице через несколько дней, а стрелявшие так и не были пойманы.
После случившегося автомобиль конфисковала полиция для расследования, а позже он попал в частные руки. BMW 750Li прошёл полную реставрацию, где ему вернули первоначальный вид. Сейчас пробег седана составляет 194 800 километров. Подлинность машины продавец подтверждает сохранившимся договором аренды между лейблом и продюсером певца — Доктором Дре.
BMW 7 серии (Е38) выпускалась с 1994 по 2001 год. Модификация 750Li оснащалась 5,4-литровым атмосферным V12 мощностью 326 л.с. (490 Н·м), пятиступенчатым «автоматом» и задним приводом.
Тупак Шакур, выступавший под псевдонимом 2Pac, продал более 75 миллионов альбомов по всему миру, что делает его одним из самых популярных исполнителей планеты. Также он является первым в истории рэпером, которому поставили памятник.