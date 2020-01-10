BMW 750Li, в котором застрелили Тупака, продают за 107 миллионов рублей

Изначально седан BMW 750Li принадлежал музыкальному лейблу Death Row Record. Тупака Шакура расстреляли прямо в этой машине в Лас-Вегасе 7 сентября 1996 года из-за конфликта, развер­нувшегося между рэперами Восточного и Западного побережий США. Шакур скончался в больнице через несколько дней, а стрелявшие так и не были пойманы.