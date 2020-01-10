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BMW 750Li, в котором застрелили Тупака, продают за 107 миллионов рублей

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Николай Андреев

Компания Celebrity Cars Las Vegas выставила на продажу седан BMW 750Li 1996 года выпуска, в котором был убит рэпер Тупак Шакур. За автомобиль просят 1 750 000 долларов (107,4 миллиона рублей). Этот же дилерский центр уже ставил седан на продажу в 2017 году за 1 500 000 долларов (92,1 миллиона рублей).

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  • Изначально седан BMW 750Li принадлежал музыкальному лейблу Death Row Record. Тупака Шакура расстреляли прямо в этой машине в Лас-Вегасе 7 сентября 1996 года из-за конфликта, развер­нувшегося между рэперами Восточного и Западного побережий США. Шакур скончался в больнице через несколько дней, а стрелявшие так и не были пойманы.

  • После случившегося автомобиль конфисковала полиция для расследо­вания, а позже он попал в частные руки. BMW 750Li прошёл полную рестав­рацию, где ему вернули первона­чальный вид. Сейчас пробег седана составляет 194 800 километров. Подлинность машины продавец подтверж­дает сохранив­шимся договором аренды между лейблом и продюсером певца — Доктором Дре.

BMW 7 серии (Е38) выпускалась с 1994 по 2001 год. Моди­фикация 750Li оснащалась 5,4-литровым атмосферным V12 мощностью 326 л.с. (490 Н·м), пятиступен­чатым «автоматом» и задним приводом.

Тупак Шакур, выступавший под псевдонимом 2Pac, продал более 75 милли­онов альбомов по всему миру, что делает его одним из самых популярных исполни­телей планеты. Также он является первым в истории рэпером, которому поставили памятник.

В этот раз BMW Тупака найдёт нового владельца?

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