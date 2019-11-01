BMW и Mercedes-Benz потроллили друг друга в твиттере

В BMW оставили колкость от главного конкурента без ответа. Хотя можно было бы сказать, что мощным седаном мало кого испугаешь. Ведь у BMW M5 ещё небольшая радиаторная решётка, в отличие от последних флагманских моделей баварской марки – седана 7 серии и кроссовера X7. Причём к дебюту готовится купе 4 серии нового поколения, у которого «ноздри» станут ещё больше.