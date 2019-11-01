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BMW и Mercedes-Benz потроллили друг друга в твиттере

Новости

Николай Андреев

Американское подразделение BMW в честь Хэллоуина опубликовало в твиттере фотографию 435-сильного Mercedes-AMG E 53, укрытого чехлом с изображением более мощного BMW M5 Competition – хотя впрямую 625-сильный «баварец» конкурирует с 612-сильным Mercedes-AMG E 63 S. В подписи указано, что «cейчас любая машина может переодеться в любимого супергероя».

Ответ от Mercedes-Benz не заставил себя долго ждать. Менее чем через час с официального аккаунта концерна Daimler пришёл твит: «Хорошая попытка, BMW. Это действительно страшный костюм. Особенно эта решётка радиатора…».

В BMW оставили колкость от главного конкурента без ответа. Хотя можно было бы сказать, что мощным седаном мало кого испугаешь. Ведь у BMW M5 ещё небольшая радиаторная решётка, в отличие от последних флагманских моделей баварской марки – седана 7 серии и кроссовера X7. Причём к дебюту готовится купе 4 серии нового поколения, у которого «ноздри» станут ещё больше.

Кто лучше потроллил конкурента?

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