BMW и Mercedes-Benz потроллили друг друга в твиттере
Николай Андреев
Американское подразделение BMW в честь Хэллоуина опубликовало в твиттере фотографию 435-сильного Mercedes-AMG E 53, укрытого чехлом с изображением более мощного BMW M5 Competition – хотя впрямую 625-сильный «баварец» конкурирует с 612-сильным Mercedes-AMG E 63 S. В подписи указано, что «cейчас любая машина может переодеться в любимого супергероя».
Now every car can dress up as its favorite superhero. @MercedesBenzUSA #HappyHalloween from #BMW pic.twitter.com/Gpb5rvzEer— BMW USA (@BMWUSA) 31 октября 2019 г.
Ответ от Mercedes-Benz не заставил себя долго ждать. Менее чем через час с официального аккаунта концерна Daimler пришёл твит: «Хорошая попытка, BMW. Это действительно страшный костюм. Особенно эта решётка радиатора…».
Nice one, @BMWUSA. That’s a really scary costume! Especially that radiator grille...— Daimler AG (@Daimler) 31 октября 2019 г.
В BMW оставили колкость от главного конкурента без ответа. Хотя можно было бы сказать, что мощным седаном мало кого испугаешь. Ведь у BMW M5 ещё небольшая радиаторная решётка, в отличие от последних флагманских моделей баварской марки – седана 7 серии и кроссовера X7. Причём к дебюту готовится купе 4 серии нового поколения, у которого «ноздри» станут ещё больше.