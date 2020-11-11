Флагманский электрокроссовер BMW рассекречен: 500 сил и более 600 км на одной зарядке
Дмитрий Елизаров
Компания BMW представила прототип кроссовера iX, которому предстоит стать технологическим флагманом электронаправления бренда. Новинка отправится на конвейер во второй половине 2021 года.
BMW iX призван продемонстрировать новые стилистические решения как для экстерьера, так и для оформления салона. По габаритам он сопоставим с BMW X5, но озвучены пока только размеры колёсной базы — 3000 мм.
Характеристики силовой установки приведены лишь расчётные. Она сможет развивать как минимум 500 л.с., что позволит кроссоверу набирать первые
100 км/чменьше чем за 5 секунд. 100-киловаттная батарея обеспечит запас хода более чем в 600 километров по циклу WLTP, пополнить заряд с 10 до 80% можно будет меньше чем за 40 минут при использовании устройства постоянного тока, а увеличить запас хода на 120 километров — всего за 10 минут. От фирменного 11-киловаттного BMW Wallbox аккумуляторы будут заряжаться за 11 часов.
Решётка радиатора у новинки оказалась столь же внушительной по размерам, как и у недавних новинок M3/M4. Однако в случае с iX этот элемент стал частью не системы охлаждения, а комплекса полуавтономного управления: в «решётку» интегрированы камеры, радары и датчики, помогающие вседорожнику ориентироваться в пространстве. Панель сама умеет затягивать мелкие царапины за счёт особого покрытия из полиуретана: если подать на неё тёплый воздух, царапины исчезнут за 5 минут.
Структура кузова BMW iX выполнена из алюминия, а часть панелей — из углепластика. Коэффициент лобового сопротивления кроссовера составляет 0,25. Вес новинки пока не уточняется. Среди прочих особенностей внешности новинки BMW называет безрамочные двери, выдвижные ручки и самые тонкие фары среди всех серийных моделей. Уже в базе они будут светодиодными, а за доплату станут лазерными.
В стандартной комплектации iX оснастят
20-дюймовыми колёсными дисками, но опционально ему окажутся доступны колёса до 22 дюймов.
Интерьер iX получил совершенно новую для BMW архитектуру: часть компонентов салона баварцы сравнивают с высококачественной мебелью, а салон в целом — с комнатой отдыха. Внутреннее пространство кроссовера лишено центрального тоннеля, что позволило увеличить место для ног пассажиров и багажа (точные параметры пока неизвестны).
На передней панели размещён новый изогнутый дисплей: в одном блоке объединены приборная панель диагональю 14,9 дюйма и информационный монитор на 12,3 дюйма. Для кроссовера разработаны совершенно новый селектор трансмиссии и рулевое колесо. Уже в базе iX снабдят акустической системой с 12 динамиками, а за доплату их количество вырастет до 30.
Производство BMW iX будет налажено на заводе в Дингольфинге. Когда именно компания рассекретит недостающие характеристики своего флагмана, пока не уточняется.