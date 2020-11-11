Флагманский электрокроссовер BMW рассекречен: 500 сил и более 600 км на одной зарядке

BMW iX призван продемонстрировать новые стили­стические решения как для экстерьера, так и для оформ­ления салона. По габаритам он сопо­ставим с BMW X5, но озвучены пока только размеры колёсной базы — 3000 мм.

Характеристики силовой установки приведены лишь расчётные. Она сможет развивать как минимум 500 л.с., что позволит крос­соверу набирать первые 100 км/ч меньше чем за 5 секунд. 100-кило­ваттная батарея обеспечит запас хода более чем в 600 кило­метров по циклу WLTP, пополнить заряд с 10 до 80% можно будет меньше чем за 40 минут при исполь­зовании устройства постоянного тока, а увеличить запас хода на 120 километров — всего за 10 минут. От фирменного 11-кило ­ваттного BMW Wallbox аккумуляторы будут заряжаться за 11 часов.

Решётка радиатора у новинки оказалась столь же внушитель­ной по размерам, как и у недавних новинок M3/M4. Однако в случае с iX этот элемент стал частью не системы охлаж­дения, а комп­лекса полу­авто­номного управ­ления: в «решётку» интегриро­ваны камеры, радары и датчики, помогающие вседорож­нику ориентиро­ваться в простран­стве. Панель сама умеет затягивать мелкие царапины за счёт особого покрытия из поли­уретана: если подать на неё тёплый воздух, царапины исчезнут за 5 минут.

Структура кузова BMW iX выполнена из алюминия, а часть панелей — из угле­пластика. Коэффи­циент лобового сопротив­ления кроссовера составляет 0,25. Вес новинки пока не уточняется. Среди прочих особен­ностей внешности новинки BMW называет безрамочные двери, выдвиж­ные ручки и самые тонкие фары среди всех серийных моделей. Уже в базе они будут свето­диодными, а за доплату станут лазерными.