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Флагманский электрокроссовер BMW рассекречен: 500 сил и более 600 км на одной зарядке

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Дмитрий Елизаров

Компания BMW представила прототип крос­совера iX, которому пред­стоит стать техно­логиче­ским флагманом электро­направ­ления бренда. Новинка отправится на конвейер во второй половине 2021 года.

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  • BMW iX призван продемонстрировать новые стили­стические решения как для экстерьера, так и для оформ­ления салона. По габаритам он сопо­ставим с BMW X5, но озвучены пока только размеры колёсной базы — 3000 мм.

  • Характеристики силовой установки приведены лишь расчётные. Она сможет развивать как минимум 500 л.с., что позволит крос­соверу набирать первые 100 км/ч меньше чем за 5 секунд. 100-кило­ваттная батарея обеспечит запас хода более чем в 600 кило­метров по циклу WLTP, пополнить заряд с 10 до 80% можно будет меньше чем за 40 минут при исполь­зовании устройства постоянного тока, а увеличить запас хода на 120 километров — всего за 10 минут. От фирменного 11-кило­ваттного BMW Wallbox аккумуляторы будут заряжаться за 11 часов.

  • Решётка радиатора у новинки оказалась столь же внушитель­ной по размерам, как и у недавних новинок M3/M4. Однако в случае с iX этот элемент стал частью не системы охлаж­дения, а комп­лекса полу­авто­номного управ­ления: в «решётку» интегриро­ваны камеры, радары и датчики, помогающие вседорож­нику ориентиро­ваться в простран­стве. Панель сама умеет затягивать мелкие царапины за счёт особого покрытия из поли­уретана: если подать на неё тёплый воздух, царапины исчезнут за 5 минут.

  • Структура кузова BMW iX выполнена из алюминия, а часть панелей — из угле­пластика. Коэффи­циент лобового сопротив­ления кроссовера составляет 0,25. Вес новинки пока не уточняется. Среди прочих особен­ностей внешности новинки BMW называет безрамочные двери, выдвиж­ные ручки и самые тонкие фары среди всех серийных моделей. Уже в базе они будут свето­диодными, а за доплату станут лазерными.

  • В стандартной комплектации iX оснастят 20-дюймо­выми колёсными дисками, но опци­онально ему окажутся доступны колёса до 22 дюймов.

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  • Интерьер iX получил совер­шенно новую для BMW архи­тектуру: часть компо­нентов салона баварцы сравни­вают с высоко­качественной мебелью, а салон в целом — с комнатой отдыха. Внутреннее простран­ство крос­совера лишено централь­ного тоннеля, что позволило увеличить место для ног пассажиров и багажа (точные параметры пока неизвестны).

  • На передней панели размещён новый изогнутый дисплей: в одном блоке объеди­нены приборная панель диагональю 14,9 дюйма и информаци­онный монитор на 12,3 дюйма. Для крос­совера разра­ботаны совер­шенно новый селектор трансмиссии и рулевое колесо. Уже в базе iX снабдят акустиче­ской системой с 12 динамиками, а за доплату их коли­чество вырастет до 30.

  • Производство BMW iX будет налажено на заводе в Динголь­финге. Когда именно компания рас­секретит недостающие харак­теристики своего флагмана, пока не уточняется.

Как вам новый имидж BMW?

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