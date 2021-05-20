Взгляните на BMW M3 E30 в стиле DTM: у него 800 сил, пневмоподвеска и ливрея Tic Tac
Дмитрий Елизаров
Поклонник редких BMW, автор инстаграм-канала lookmush и хозяин онлайн-магазина запчастей Маш Алькархи рассказал о своём новом проекте — BMW M3 в кузове E30, стилизованном под DTM-спорткар 1991 года, на котором выступал гонщик Аллен Берг. Помимо оригинальной ливреи и эффектных колёс купе получило новую подвеску и альтернативный силовой агрегат.
Спорткар оснащён мотором с обозначением S52B32, который устанавливался на более современную BMW M3 в кузове E36 для рынка США. Двигатель основательно доработан — к примеру, его снабдили усиленной шатунно-поршневой группой и турбонаддувом «с самым большим интеркулером, который только поместился в моторный отсек».
Двигатель может работать как на обычном
92-мбензине, так и на этаноле, а его максимальная отдача превышает 800 л.с. Предусмотрена возможность переключения между семью преднастройками системы наддува. Мотор работает с пятиступенчатой «механикой» от той же модели, которую дополнили альтернативным сцеплением, облегчённым маховиком и дифференциалом повышенного трения.
У BMW M3 E46 для проекта позаимствовали тормозную систему, а в подвеске применили пневмоэлементы. Кузов купе украшен не только ливреей бренда Tic Tac (без логотипа самого бренда), но и развитым аэродинамическим обвесом LTO с передним сплиттером, расширителями колёсных арок и огромным задним антикрылом. Бюджет проекта владелец спорткара не раскрывает.
BMW M3 в этом кузове высоко ценятся коллекционерами (главным образом при условии хорошего состояния и небольшого пробега). К примеру, летом прошлого года купе, проехавшее чуть более 13 тысяч километров, сменило владельца на аукционе за 250 тысяч долларов (18,4 миллиона рублей).