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Взгляните на BMW M3 E30 в стиле DTM: у него 800 сил, пневмоподвеска и ливрея Tic Tac

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Дмитрий Елизаров

Поклонник редких BMW, автор инстаграм-канала lookmush и хозяин онлайн-магазина запчастей Маш Алькархи рассказал о своём новом проекте — BMW M3 в кузове E30, стилизо­ванном под DTM-спорткар 1991 года, на котором выступал гонщик Аллен Берг. Помимо оригиналь­ной ливреи и эффектных колёс купе получило новую подвеску и альтер­нативный силовой агрегат.

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  • Спорткар оснащён мотором с обозначением S52B32, который устанавли­вался на более современную BMW M3 в кузове E36 для рынка США. Двигатель основательно доработан — к примеру, его снабдили усиленной шатунно-поршневой группой и турбонаддувом «с самым большим интеркулером, который только поместился в моторный отсек».

  • Двигатель может работать как на обычном 92-м бензине, так и на этаноле, а его максимальная отдача превышает 800 л.с. Преду­смотрена возможность пере­ключения между семью пред­настройками системы наддува. Мотор работает с пятиступен­чатой «механикой» от той же модели, которую дополнили альтер­нативным сцеплением, облегчённым маховиком и дифферен­циалом повышенного трения.

  • У BMW M3 E46 для проекта позаим­ствовали тормозную систему, а в подвеске применили пневмо­элементы. Кузов купе украшен не только ливреей бренда Tic Tac (без логотипа самого бренда), но и развитым аэро­динами­ческим обвесом LTO с передним сплиттером, расширите­лями колёсных арок и огромным задним антикрылом. Бюджет проекта владелец спорткара не раскрывает.

  • BMW M3 в этом кузове высоко ценятся коллекци­онерами (главным образом при условии хорошего состояния и небольшого пробега). К примеру, летом прошлого года купе, проехавшее чуть более 13 тысяч километров, сменило владельца на аукционе за 250 тысяч долларов (18,4 миллиона рублей).

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