Взгляните на BMW M3 E30 в стиле DTM: у него 800 сил, пневмоподвеска и ливрея Tic Tac

Спорткар оснащён мотором с обозначением S52B32, который устанавли­вался на более современную BMW M3 в кузове E36 для рынка США. Двигатель основательно доработан — к примеру, его снабдили усиленной шатунно-поршневой группой и турбонаддувом «с самым большим интеркулером, который только поместился в моторный отсек».

Двигатель может работать как на обычном 92-м бензине, так и на этаноле, а его максимальная отдача превышает 800 л.с. Преду­смотрена возможность пере­ключения между семью пред­настройками системы наддува. Мотор работает с пятиступен­чатой «механикой» от той же модели, которую дополнили альтер­нативным сцеплением, облегчённым маховиком и дифферен­циалом повышенного трения.

У BMW M3 E46 для проекта позаим­ствовали тормозную систему, а в подвеске применили пневмо­элементы. Кузов купе украшен не только ливреей бренда Tic Tac (без логотипа самого бренда), но и развитым аэро­динами­ческим обвесом LTO с передним сплиттером, расширите­лями колёсных арок и огромным задним антикрылом. Бюджет проекта владелец спорткара не раскрывает.