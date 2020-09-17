Будущие модели BMW смогут «предвидеть» дорожное покрытие

Компания BMW объявила о сотрудни­честве с израильской фирмой Tactile Mobility, занима­ющейся разработкой систем распо­знавания дорожных условий. Благодаря этому авто­мобили баварской марки научатся «чувство­вать» дорогу, замечая все неров­ности дорожного полотна и свое­временно реагируя на них. Об этом сообщает издание Motor1.

Программное обеспечение, которое создаёт Tactile Mobility, использует сенсоры для сбора информации о дорожном покрытии и динамике автомобиля. В режиме реального времени ПО изучает неров­ности поверх­ности и уровень сцепления колёс с дорогой.

На основе этих данных программа перена­страивает работу подвески и трансмиссии, вычисляет эффектив­ность торможения и десятки других параметров. Кроме этого, система мониторит дорожные условия перед авто­мобилем и заранее подготав­ливает к ним подвеску.

Технологии Tactile Mobility появятся на машинах BMW в 2021 году.