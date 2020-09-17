Будущие модели BMW смогут «предвидеть» дорожное покрытие
Борис Закиров
Компания BMW объявила о сотрудничестве с израильской фирмой Tactile Mobility, занимающейся разработкой систем распознавания дорожных условий. Благодаря этому автомобили баварской марки научатся «чувствовать» дорогу, замечая все неровности дорожного полотна и своевременно реагируя на них. Об этом сообщает издание Motor1.
Программное обеспечение, которое создаёт Tactile Mobility, использует сенсоры для сбора информации о дорожном покрытии и динамике автомобиля. В режиме реального времени ПО изучает неровности поверхности и уровень сцепления колёс с дорогой.
На основе этих данных программа перенастраивает работу подвески и трансмиссии, вычисляет эффективность торможения и десятки других параметров. Кроме этого, система мониторит дорожные условия перед автомобилем и заранее подготавливает к ним подвеску.
Технологии Tactile Mobility появятся на машинах BMW в 2021 году.
На автомобилях концерна BMW Group недавно заработали первые примеры подобных технологий. Речь о новом седане Rolls-Royce Ghost, который получил передовую систему Planar. Новинку оснастили комплексом камер, считывающих информацию о дороге, и связью с GPS-спутниками, помогающей машине выбрать нужную передачу перед поворотом.