Компания BMW представила костюм-крыло, в котором можно летать со скоростью 300 км/ч

На создание костюма ушло три года. Он оснащён двумя электро­моторами мощностью по 10 л.с. и карбоновыми воздушными винтами. Заряда батареи хватает примерно на пять минут работы, крыльчатки при этом раскручи­ваются до 25 тысяч об./мин.

Сальцманн принимал активное участие в разработке, перед первым настоящим полётом вингсьют множество раз тестиро­вали в аэротрубе. В ролике спортсмен прыгнул с вертолёта с высоты около 3000 метров, компанию ему составили два экстремала в обычных костюмах.

Помимо заметно более резкого ускорения при включении электро­моторов, «крыло» BMW позволило Петеру набрать высоту и продлить полёт над горами.