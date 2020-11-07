Компания BMW представила костюм-крыло, в котором можно летать со скоростью 300 км/ч
Михаил Кондратьев
Компания BMW и её подразделение Designworks разработали электрический костюм-крыло. Он позволяет продлить полёт относительно прыжков с обычным «крылом», а также развить скорость свыше
На создание костюма ушло три года. Он оснащён двумя электромоторами мощностью по 10 л.с. и карбоновыми воздушными винтами. Заряда батареи хватает примерно на пять минут работы, крыльчатки при этом раскручиваются до 25 тысяч
об./мин.
Сальцманн принимал активное участие в разработке, перед первым настоящим полётом вингсьют множество раз тестировали в аэротрубе. В ролике спортсмен прыгнул с вертолёта с высоты около 3000 метров, компанию ему составили два экстремала в обычных костюмах.
Помимо заметно более резкого ускорения при включении электромоторов, «крыло» BMW позволило Петеру набрать высоту и продлить полёт над горами.
Костюм был представлен в рамках подготовки к грядущему мероприятию #NEXTGen. На нём (11 ноября) BMW покажет электрокроссовер iNext, чей выпуск начнётся в 2021 году. 17 ноября состоится также премьера загадочной модели марки Mini.