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Компания BMW представила костюм-крыло, в котором можно летать со скоростью 300 км/ч

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Михаил Кондратьев

Компания BMW и её подразделение Designworks разработали электри­ческий костюм-крыло. Он позволяет продлить полёт относительно прыжков с обычным «крылом», а также развить скорость свыше 300 км/ч. Работу нового вингсьюта продемон­стрировали в двух­минутном ролике с участием австрий­ского экстремала Петера Сальцманна.

  • На создание костюма ушло три года. Он оснащён двумя электро­моторами мощностью по 10 л.с. и карбоновыми воздушными винтами. Заряда батареи хватает примерно на пять минут работы, крыльчатки при этом раскручи­ваются до 25 тысяч об./мин.

  • Сальцманн принимал активное участие в разработке, перед первым настоящим полётом вингсьют множество раз тестиро­вали в аэротрубе. В ролике спортсмен прыгнул с вертолёта с высоты около 3000 метров, компанию ему составили два экстремала в обычных костюмах.

  • Помимо заметно более резкого ускорения при включении электро­моторов, «крыло» BMW позволило Петеру набрать высоту и продлить полёт над горами.

  • Костюм был представлен в рамках подготовки к грядущему мероприятию #NEXTGen. На нём (11 ноября) BMW покажет электрокроссовер iNext, чей выпуск начнётся в 2021 году. 17 ноября состоится также премьера загадочной модели марки Mini.

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