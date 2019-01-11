В США продают старую BMW с мотором от Ford Mustang по цене пары айфонов

На eBay выставлено на продажу купе BMW 325i 1986 года с пробегом 285 000 километров, которое почти не отличается от других «трёшек». Если не брать во внимание огромный V8 под капотом.

Этот мотор – от Ford Mustang 1989 года. Двигатель выдает около 230 л.с. (на 60 л.с. больше, чем родной мотор BMW 325i e30) и работает в паре с пятиступенчатой механикой. Масса автомобиля составляет 1180 килограммов.

Кузов особых доработок не претерпел, если не считать тюнингованного переднего бампера, слегка затонированных задних фонарей и шутливого шильдика 350i, намекающего на замену мотора. По словам владельца, кузов находится в хорошем состоянии, даже люк в крыше работает и не подтекает. Но на передних крыльях есть немного ржавчины и местами облезает лак.

Помимо мелких недостатков по кузову, к минусам автомобиля можно отнести неработающие печку и кондиционер (их так и не подключили после замены мотора) и сломанное водительское кресло (что именно не так с креслом, владелец машины не уточняет).

Владелец уверяет, что замена мотора официально зарегистрирована и машине разрешено ездить по дорогам общего пользования.