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В США продают старую BMW с мотором от Ford Mustang по цене пары айфонов

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BMW E30 с мотором от Ford Mustang
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BMW E30 с мотором от Ford Mustang

На eBay выставлено на продажу купе BMW 325i 1986 года с пробегом 285 000 километров, которое почти не отличается от других «трёшек». Если не брать во внимание огромный V8 под капотом.

  • Этот мотор – от Ford Mustang 1989 года. Двигатель выдает около 230 л.с. (на 60 л.с. больше, чем родной мотор BMW 325i e30) и работает в паре с пятиступенчатой механикой. Масса автомобиля составляет 1180 килограммов.

  • Кузов особых доработок не претерпел, если не считать тюнингованного переднего бампера, слегка затонированных задних фонарей и шутливого шильдика 350i, намекающего на замену мотора. По словам владельца, кузов находится в хорошем состоянии, даже люк в крыше работает и не подтекает. Но на передних крыльях есть немного ржавчины и местами облезает лак.

  • Помимо мелких недостатков по кузову, к минусам автомобиля можно отнести неработающие печку и кондиционер (их так и не подключили после замены мотора) и сломанное водительское кресло (что именно не так с креслом, владелец машины не уточняет).

  • Владелец уверяет, что замена мотора официально зарегистрирована и машине разрешено ездить по дорогам общего пользования.

  • Автомобиль продают в Ньюарке, штат Делавэр, США. До окончания торгов осталось четыре дня, последняя сделанная ставка – 2850 долларов (около 190 000 рублей).

BMW E30 на Авто.ру

Купили бы такую?

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