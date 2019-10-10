В BMW наглядно показали разницу между летними и зимними шинами

Компания BMW провела испытания трёх разных типов шин на 450-сильных купе M4 Competition. Первая часть тестов прошла в хорошую погоду на сухом асфальте. Красный автомобиль оснастили фрикционной зимней резиной, зелёный – летними шинами, а синий – гоночными полусликами. Три купе сравнили в гонке по прямой, слаломе между конусов и в торможении.

Такие же испытания провели на снегу. Серый M4 Competition получил летние покрышки, красный – зимние фрикционные шины, а золотистый – шипованную резину. В итоге выяснилось, что во всех случаях, кроме замеров разгона зимой и торможения в любое время года, результаты оказались довольно близкими.