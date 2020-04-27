Новую модель BMW сфотографировали без камуфляжа

В Сети появились фотографии будущей новинки BMW, на которых видны её передняя и задняя части кузова. Как сообщает Bimmerpost, таинственным автомобилем может оказаться купе 2 серии второго поколения с индексом G42 или рестайлинговая версия переднеприводного седана 1 серии (F52), который продаётся только в Китае (с 2017 года) и Мексике (с 2018 года).