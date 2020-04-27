Новую модель BMW сфотографировали без камуфляжа
Николай Андреев
В Сети появились фотографии будущей новинки BMW, на которых видны её передняя и задняя части кузова. Как сообщает Bimmerpost, таинственным автомобилем может оказаться купе 2 серии второго поколения с индексом G42 или рестайлинговая версия переднеприводного седана 1 серии (F52), который продаётся только в Китае (с 2017 года) и Мексике (с 2018 года).
Новую модель BMW сфотографировали в лифте Мюнхенского исследовательского центра марки. Пока это полномасштабный дизайнерский макет — на это указывает транспортёр спереди, с помощью которого его перемещают по зданию. Пока неизвестно, пойдёт ли автомобиль в серийное производство с таким дизайном.
Во втором поколении двойка BMW сохранит классическую компоновку с задним приводом и перейдёт на укороченный вариант платформы CLAR от семейства 3 серии. Двухдверка получит четырёх- и шестицилиндровые двигатели, а её премьера состоится в 2021 году.
Переднеприводный седан BMW 1 серии построен на архитекторе UKL, лежащей в основе моделей MINI, компактвэна 2 серии Active Tourer, а также кроссоверов X1 и X2. Его обновлённую версию должны показать до конца 2020 года.