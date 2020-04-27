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Новую модель BMW сфотографировали без камуфляжа

Новости

Николай Андреев

В Сети появились фотографии будущей новинки BMW, на которых видны её передняя и задняя части кузова. Как сообщает Bimmerpost, таинственным автомобилем может оказаться купе 2 серии второго поколения с индексом G42 или рестайлинговая версия переднеприводного седана 1 серии (F52), который продаётся только в Китае (с 2017 года) и Мексике (с 2018 года).

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  • Новую модель BMW сфотографировали в лифте Мюнхенского исследова­тельского центра марки. Пока это полно­масштабный дизайнерский макет — на это указывает транспортёр спереди, с помощью которого его перемещают по зданию. Пока неизвестно, пойдёт ли автомобиль в серийное производство с таким дизайном.

Нынешнее купе BMW 2 серии
Переднеприводный седан BMW 1 серии
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Нынешнее купе BMW 2 серии

  • Во втором поколении двойка BMW сохранит классическую компоновку с задним приводом и перейдёт на укороченный вариант платформы CLAR от семейства 3 серии. Двухдверка получит четырёх- и шестицилиндровые двигатели, а её премьера состоится в 2021 году.

  • Переднеприводный седан BMW 1 серии построен на архитекторе UKL, лежащей в основе моделей MINI, компактвэна 2 серии Active Tourer, а также кроссоверов X1 и X2. Его обновлённую версию должны показать до конца 2020 года.

Какую модель BMW сфотографировали в лифте?

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