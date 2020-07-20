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Видео дня: BMW 760Li бросил вызов старому Майбаху

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Артем Шахнович

YouTube-канал CarWow и его бессменный ведущий Мэтт Уотсон провели необычную дрэг-дуэль. В ней принял участие уже снятый с произ­водства седан Maybach 62 и BMW 760Li предыдущего поколения.

  • Maybach 62, построенный на базе Mercedes-Benz S-Class W140, имеет длину 6165 мм и колёсную базу 3828 мм. Снаряжённая масса — 2805 кило­граммов. Двигатель V12 объёмом 5,5 литра с двумя турбо­нагнета­телями развивает 578 л.с. и 900 Нм.

  • BMW 760Li заметно компактнее и легче. Длина — 5212 мм, колёсная база — 3210 мм. «Семёрка» на полтонны легче соперника и оснащена двигателем V12 объёмом шесть литров с двумя турбо­нагнета­телями, который выдаёт 544 л.с. и 750 Нм.

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