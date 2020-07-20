Видео дня: BMW 760Li бросил вызов старому Майбаху

Материал по теме
Видео дня: сибиряки превратили Оку в амфибию
«Немецкие» Лады 4x4, способ снизить транспортный налог и другие новости дня
Артем Шахнович
YouTube-канал CarWow и его бессменный ведущий Мэтт Уотсон провели необычную дрэг-дуэль. В ней принял участие уже снятый с производства седан Maybach 62 и BMW 760Li предыдущего поколения.
Maybach 62, построенный на базе Mercedes-Benz S-Class W140, имеет длину 6165 мм и колёсную базу 3828 мм. Снаряжённая масса — 2805 килограммов. Двигатель V12 объёмом 5,5 литра с двумя турбонагнетателями развивает 578 л.с. и 900 Нм.
BMW 760Li заметно компактнее и легче. Длина — 5212 мм, колёсная база — 3210 мм. «Семёрка» на полтонны легче соперника и оснащена двигателем V12 объёмом шесть литров с двумя турбонагнетателями, который выдаёт 544 л.с. и 750 Нм.