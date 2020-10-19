Новые BMW «по воздуху» научатся сообщать о дорожных камерах
Дмитрий Елизаров
Автомобили BMW можно будет оснастить новой функцией, предупреждающей о находящихся впереди радарах либо дорожных камерах. Система BMW Traffic Camera Information станет доступна в США по подписке, передаёт Autoevolution.
Новинка создана на базе картографической платформы HERE Technologies с её сервисом Safety Cameras при участии ещё одного партнёра — разработчика онлайн-сервисов Cedar Electronics.
При активации новой функции автомобиль сможет сообщать о дорожных камерах в режиме реального времени. Пока не уточняется, идёт ли речь только о стационарных комплексах автоматической фиксации либо в сферу внимания сервиса попадут также мобильные камеры.
Трёхмесячная пробная версия Traffic Camera Information доступна для владельцев BMW, выпущенных после июля 2020 года и снабжённых опцией Live Cockpit Professional — в ней используются медиасистема с навигацией и подключением к сети, а также два монитора, 12,3-дюймовый для панели приборов и 10,25-дюймовый для мультимедиа. После завершения пробного периода можно будет оформить платную годовую подписку.
BMW с пробегом тоже получат доступ к новой функции, но при условии наличия Live Cockpit Professional и новой операционной системы Operating System 7, и только за деньги. Можно ли будет установить новый сервис на BMW в других регионах, помимо США, пока не сообщается.
Сама операционная система также в ближайшее время получит масштабное обновление с множеством новых или обновлённых сервисов. К примеру, после установки апдейта будет открыт доступ к беспроводному протоколу Android Auto и функции eDrive Zones: она автоматически переведёт гибридную силовую установку на электротягу при въезде в зону, где запрещено использование ДВС.
Более 26 тысяч гибридных BMW в ближайшее время отправятся на сервисы. У них выявлена неисправность в системе аккумуляторов, которая может привести к возгоранию. Отзываются сразу 9 моделей, включая кроссоверы BMW X1, X2, X3 и X5, седаны 3, 5 и 7 серий, компактвэн 2 серии Active Tourer и спорткар i8.