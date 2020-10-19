Новые BMW «по воздуху» научатся сообщать о дорожных камерах

Новинка создана на базе карто­графической платформы HERE Technologies с её сервисом Safety Cameras при участии ещё одного партнёра — разра­ботчика онлайн-сервисов Cedar Electronics.

При активации новой функции автомобиль сможет сообщать о дорожных камерах в режиме реального времени. Пока не уточня­ется, идёт ли речь только о стационарных комплексах автомати­ческой фиксации либо в сферу внимания сервиса попадут также мобильные камеры.

Трёхмесячная пробная версия Traffic Camera Information доступна для владельцев BMW, выпущенных после июля 2020 года и снабжённых опцией Live Cockpit Professional — в ней используются медиасистема с навигацией и подключением к сети, а также два монитора, 12,3-дюймовый для панели приборов и 10,25-дюймовый для мультимедиа. После завер­шения пробного периода можно будет оформить платную годовую подписку.

BMW с пробегом тоже получат доступ к новой функции, но при условии наличия Live Cockpit Professional и новой операци­онной системы Operating System 7, и только за деньги. Можно ли будет установить новый сервис на BMW в других регионах, помимо США, пока не сообщается.

Сама операционная система также в ближайшее время получит масштабное обновление с множе­ством новых или обновлённых сервисов. К примеру, после установки апдейта будет открыт доступ к бес­проводному протоколу Android Auto и функции eDrive Zones: она автомати­чески переведёт гибридную силовую установку на электротягу при въезде в зону, где запрещено использование ДВС.