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BMW откажется от «робота» с двойным сцеплением

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Дмитрий Елизаров

Компания BMW больше не будет оснащать свои автомобили семиступен­чатым «роботом», сообщает портал BMW Blog. По его данным, это коснётся даже спорткаров от подразде­ления М. Источник связывает это решение в том числе со взятым компанией курсом на электри­фикацию собственной модельной линейки.

  • На данный момент единственная М-модель, которую BMW ещё оснащает роботи­зиро­ванной коробкой, — это купе M2 (в России — от 6 160 000 рублей). Последние новинки от BMW M, седан M3 и купе M4 нового поколения, в качестве альтер­нативы механической коробке получили восьми­диапазонный «автомат» ZF. Все будущие новые или обновлённые модели баварской компании также будут оснащаться этой коробкой передач.

  • По мнению BMW Blog, это решение связано в первую очередь с более широкими возмож­ностями калибровки автоматиче­ской коробки под разные нужды. Кроме того, в BMW не видят финансовой необходи­мости в разработке нового «робота» для электри­фицированных моделей. Использовать уже имеющийся «автомат» проще и дешевле. Наконец, большее коли­чество передач позволяет снизить расход топлива за счёт оптими­зации пере­даточного отношения.

  • Издание The Drive приводит со ссылкой на источники в BMW ещё одну причину — возмож­ность применения автомати­ческой коробки на машинах с полным приводом, тогда как «робот» DCT этого не допускал.

  • Ранее сообщалось, что BMW M2 сменит поколение в 2022 году. Отдача двигателя спорткара должна вырасти (примерно до 420–430 л.с.), работать с двигателем будет шести­ступен­чатая «механика» или восьми­диапазонный «автомат», при этом системы полного привода, в отличие от других М-моделей, компактное купе не получит.

Будете скучать по баварскому «роботу»?

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