BMW откажется от «робота» с двойным сцеплением
Дмитрий Елизаров
Компания BMW больше не будет оснащать свои автомобили семиступенчатым «роботом», сообщает портал BMW Blog. По его данным, это коснётся даже спорткаров от подразделения М. Источник связывает это решение в том числе со взятым компанией курсом на электрификацию собственной модельной линейки.
На данный момент единственная
М-модель,которую BMW ещё оснащает роботизированной коробкой, — это купе M2 (в России — от 6 160 000рублей). Последние новинки от BMW M, седан M3 и купе M4 нового поколения, в качестве альтернативы механической коробке получили восьмидиапазонный «автомат» ZF. Все будущие новые или обновлённые модели баварской компании также будут оснащаться этой коробкой передач.
По мнению BMW Blog, это решение связано в первую очередь с более широкими возможностями калибровки автоматической коробки под разные нужды. Кроме того, в BMW не видят финансовой необходимости в разработке нового «робота» для электрифицированных моделей. Использовать уже имеющийся «автомат» проще и дешевле. Наконец, большее количество передач позволяет снизить расход топлива за счёт оптимизации передаточного отношения.
Издание The Drive приводит со ссылкой на источники в BMW ещё одну причину — возможность применения автоматической коробки на машинах с полным приводом, тогда как «робот» DCT этого не допускал.
Ранее сообщалось, что BMW M2 сменит поколение в 2022 году. Отдача двигателя спорткара должна вырасти (примерно до 420–430 л.с.), работать с двигателем будет шестиступенчатая «механика» или восьмидиапазонный «автомат», при этом системы полного привода, в отличие от других
М-моделей,компактное купе не получит.