BMW откажется от «робота» с двойным сцеплением

На данный момент единственная М-модель, которую BMW ещё оснащает роботи­зиро­ванной коробкой, — это купе M2 (в России — от 6 160 000 рублей). Последние новинки от BMW M, седан M3 и купе M4 нового поколения, в качестве альтер­нативы механической коробке получили восьми­диапазонный «автомат» ZF. Все будущие новые или обновлённые модели баварской компании также будут оснащаться этой коробкой передач.

По мнению BMW Blog, это решение связано в первую очередь с более широкими возмож­ностями калибровки автоматиче­ской коробки под разные нужды. Кроме того, в BMW не видят финансовой необходи­мости в разработке нового «робота» для электри­фицированных моделей. Использовать уже имеющийся «автомат» проще и дешевле. Наконец, большее коли­чество передач позволяет снизить расход топлива за счёт оптими­зации пере­даточного отношения.

Издание The Drive приводит со ссылкой на источники в BMW ещё одну причину — возмож­ность применения автомати­ческой коробки на машинах с полным приводом, тогда как «робот» DCT этого не допускал.