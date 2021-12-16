Надёжен ли рестайлинговый BMW X5 II поколения (Е70): все проблемы подержанного автомобиля

Отчёт о надёжности BMW X5 составлен на основе опроса экспертов — сотрудников специализированных автосервисов, имеющих большой опыт ремонта и обслуживания машин марки BMW. Первая часть отчёта справочная, с общей оценкой надёжности автомобиля, которую аналитики Авто.ру рассчитывают по данным о ресурсе ключевых компонентов. Вторая часть — максимально подробный разбор всех проблем, с которыми может столкнуться владелец подержанного автомобиля.
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Полноразмерный 5-дверный кроссовер с кузовом универсал, продольным расположением силового агрегата и полным приводом xDrive. Момент на переднюю ось передаётся через многодисковую муфту с электронным управлением. Силовая структура кузова стальная, часть наружных панелей из алюминия и пластика. Пять или семь (за доплату) посадочных мест. При рестайлинге у BMW X5 немного изменилась внешность и были заменены на новые все силовые агрегаты
наиболее популярная и надёжная модификация
Пробег и VIN прописаны в каждом из многочисленных электронных блоков автомобиля. Перекодировать их все можно только при помощи дилерского программного обеспечения. К сожалению, это ПО существует и в пиратском виде, но нужно ещё уметь им пользоваться – поэтому сложность скручивания пробега можно считать среднейКриминальная привлекательность: высокая
По статистике, Х5 – самая угоняемая модель BMW. На автомобилях поколения Е70 установлена функция бесключевого запуска двигателя, которую можно обойти только программно. Для защиты ставят блокировки на ключи, диагностические разъёмы и проч. Автомобиль без дополнительной защиты угоняют за 10–15 минутСложность восстановления после аварии:
Кузов BMW X5 ремонтопригоден, его восстановление после аварии не слишком трудозатратно. Однако расходы будут велики. После удара передней частью, даже не очень сильного, потребуется замена не только бампера и решёток, но и передних крыльев: они из пластика и ремонту не поддаются. Кроме того, на кузове очень много декоративных хромированных элементов, каждая из которых стоит немало
Кузов
При рестайлинге изменились передняя и задняя оптика, передние крылья и бампер. Качество лакокрасочного покрытия и коррозионная стойкость кузова у BMW X5 высокие – с кузовом автомобиля обычно не возникает никаких проблем, если он не побывал в серьёзной аварии. Заметные дефекты покрытия могут возникнуть только после 8–10 лет эксплуатации.
Салон
Для BMW X5 предлагалось множество вариантов оформления салона, все – с обивкой сидений качественной кожей. На руле кожа тоже стойкая. Чаще проблемы возникают с отделкой дверей и пластиковыми декоративными элементами, являющимися источниками дополнительных шумов.
Двигатели
При рестайлинге все двигатели BMW X5 были заменены новыми. Вместо атмосферных бензиновых моторов установили турбированные, а турбодизель М57 уступил место агрегатам серии N57. Всего у рестайлингового Х5 было 5 вариантов силового агрегата.
Бензиновые
N55B30M0 (X5 xDrive35i)
Бензиновый 6-цилиндровый рядный турбомотор объёмом 3 литра и мощностью 306 л.с. Особенности двигателя – непосредственный впрыск топлива, системы управления клапанами Bi-VANOS и ValveTronic. Наиболее проблемные узлы – топливный насос высокого давления, форсунки, система вентиляции картерных газов.
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N63B44O0 (X5 xDrive50i)
Бензиновый 8-цилиндровый V-образный турбомотор объёмом 4,4 литра и мощностью 407 л.с. Оригинальная компоновка двигателя с турбокомпрессорами в развале блока цилиндров стала причиной большинства проблем, возникающих из-за перегрева компонентов силового агрегата.
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Дизельные
N57D30O0 (X5 xDrive30d), N57D30T0 (X5 xDrive40d) и N57D30S1 (X5 xDriveM50d)
Семейство дизельных моторов N57 мощностью 245, 306 и 381 л.с. соответственно. Рядные 6-цилиндровые двигатели имеют практически одинаковую конструкцию, отличаются количеством турбонагнетателей и давлением наддува. Наиболее надёжные силовые агрегаты рестайлингового BMW X5, без существенных проблем с ресурсом агрегатов.
Трансмиссия
Все версии BMW X5 оснащены автоматической коробкой передач. При рестайлинге 6-ступенчатую коробку заменили на новый, 8-ступенчатый агрегат, намного более надёжный. Если не увлекаться агрессивной ездой или дрифтом, ресурс АКПП превысит 200 тыс. км.
Приводы
Система xDrive на BMW X5 считается довольно надёжной, при условии обслуживания раздаточной коробки с периодической заменой в ней масла. У водителей с агрессивным стилем езды, любящих резкие старты, может выйти из строя задний редуктор. А наиболее слабое место привода Х5 — шарниры приводных валов.
Подвеска
На Х5 предлагалось три версии шасси: базовое – с пружинной подвеской, вариант с пневмоэлементами, а также адаптивное шасси с активными стабилизаторами, амортизаторами и рулевым управлением. Базовое шасси наиболее надёжное, но при этом и наименее комфортное и универсальное.
Рулевое управление
Рулевое управление BMW X5 — реечное, с гидроусилителем. Конструкция надёжная, не имеет хронических проблем, но надо следить за чистотой и уровнем жидкости в бачке. Часть машин оснащались также системой Active Steering, меняющей передаточное число рулевого управления в зависимости от скорости и угла поворота руля. Для этого механизм был дополнен планетарным редуктором на валу с управляющим электромотором. С возрастом возможны эпизодические сбои электроники, которые, как правило, пропадают после перезапуска автомобиля.
Климатическая система
Все BMW X5 продавались с климат-контролем. Основные компоненты системы надёжны, необходимо только периодически чистить радиатор кондиционера. Наиболее вероятные неисправности — отказы датчиков, контролирующих чистоту подаваемого воздуха или влажность в салоне. Вентилятор отопителя служит 5–6 лет.
Электроника
В баварском кроссовере, особенно в дорогих его версиях, очень много электроники. И электронные компоненты — одно из наиболее слабых мест BMW X5. Блоки контроля адаптивной подвески, освещения и стеклоподъёмников, мультимедийной системы легко выходят из строя. Не отличаются надёжностью и исполнительные механизмы, например, возможен отказ стеклоочистителей или электрорегулировок сидений.
Лакокрасочное покрытие кузова отличается высокой прочностью, а сам кузов — достаточно хорошей коррозионной стойкостью. Только хромированные вставки быстро мутнеют.
Очаги ржавчины в основном возникают после некачественного кузовного ремонта. Дно автомобиля полностью закрыто пластиковыми кожухами. Также из пластика сделаны передние крылья. С возрастом появляются только распространённые мелкие «болячки» — засорение дренажных отверстий под лобовым стеклом и у люка. Особого внимания требуют сливы у лобового стекла, там справа расположены электронные блоки управления.
Ещё один элемент, который страдает от влаги, — задние фонари. Они вклеены в кузов, со временем клей трескается и герметичность теряется. Вода, попавшая в фонарь, выводит из строя его электрические компоненты.
Как ни странно звучит, главная проблема в салоне BMW X5 — шум. Двери, крышка багажника, декоративные планки могут скрипеть даже на почти новых машинах, особенно в мороз. В холода также слышен треск из воздуховодов.
Интерьер, отделанный кожей разных цветов, выглядит красиво. Но его качество нельзя назвать стабильно высоким. Обивка руля и сидений долговечная, она служит даже дольше, чем электроприводы регулировок. А вот дверные карты, как и внутренние ручки дверей, изнашиваются быстро. Также с возрастом отклеиваются декоративные деревянные или карбоновые планки.
Кроме того, стоит обращать внимание на водительский коврик. Когда он постоянно мокрый, это свидетельствует о трещине в проложенной там трубке омывателя заднего стекла. Рядом с ней расположен жгут электропроводки, и, если проблему быстро не устранить, возможны отказы электроники.
Блок цилиндров этого двигателя из алюминия, с чугунными гильзами. В целом двигатель надёжный, но не без проблем и требует внимательного к себе отношения. Уже через 100 тыс. км могут начаться отказы форсунок — они текут, засоряются или просто перестают работать. При засоре их можно промыть, в остальных случаях требуется замена, при этом каждая форсунка стоит около 20 тыс. рублей. На ранних стадиях неисправная форсунка вызывает детонацию и неустойчивый холостой ход. Тянуть с ремонтом не стоит: текущая форсунка может спровоцировать гидроудар, влекущий за собой капитальный ремонт всего двигателя. Со временем в BMW справились с этой проблемой, сейчас в запчасти поставляются доработанные, более надёжные топливные форсунки. Чувствителен к качеству топлива и насос высокого давления: периодически он сбоит или может выйти из строя. Турбонагнетатель надёжнее — при правильной эксплуатации служит более 130 тыс. км.
Ещё одна проблема, типичная для многих моторов BMW, — течь масла через прокладки и сальники (чаще всего через задний сальник коленвала), вызванная неисправностью системы вентиляции картера. В ней необходимо менять клапан, расположенный в клапанной крышке двигателя. Его ресурс — 40–50 тыс. км. Как все современные двигатели BMW, N55 чувствителен и к уровню и качеству масла, хотя выраженных проблем с цепью ГРМ или с закоксовкой колец у него нет. Насос в системе охлаждения двигателя — с электронным управлением. У N55 ниже, чем у дорестайлингового N52, рабочая температура — это минимизирует вероятность перегрева и благотворно сказывается на ресурсе поршневых колец, сальников, прокладок.
Основная же проблема двигателя N55 — увлечение владельцев тюнингом. Увеличить его отдачу, подняв давление наддува, легко, но мотор на это не рассчитан, и итогом тюнинга регулярно оказываются прогоревшие поршни или сломанные форсунки. А ресурс турбокомпрессора сокращается в разы.
Первый 8-цилиндровый двигатель BMW с турбонаддувом. Стремясь сделать мотор компактнее и отзывчивее на педаль газа, два турбонагнетателя, развивающие давление до 0,8 бара, разместили в развале V-образного блока цилиндров. Из-за этого двигатель и все его компоненты работают в условиях повышенных температур, что крайне негативно сказывается на надёжности силового агрегата. От высокой температуры страдают прокладки, электропроводка, сами турбины: их механическая часть надёжна, но закоксовываются трубки охлаждения и перегреваются элементы управления турбин.
Из-за температуры закоксовываются поршневые кольца и быстро начинают пропускать масло сальники и малосъёмные колпачки клапанов. Порой это происходит уже через год эксплуатации или через 50 тыс. км пробега. А эти неисправности требуют капитального ремонта двигателя. Форсунки на этом двигателе такие же, как и на N55, — пьезоэлектрические, с керамикой. Они тоже не любят высоких температур и служат ещё меньше, чем на 6-цилиндровом моторе. Последствия их выхода из строя тоже могут быть серьёзными, вплоть до гидроудара, влекущего за собой капитальный ремонт двигателя.
Один и тот же дизель N57 — 6-цилиндровый, рабочим объёмом 3 литра, представленный в трёх вариантах форсировки: с одним, с двумя и с тремя турбонагнетателями. При рестайлинге он сменил легендарный M57 и в целом избавился от части старых проблем, не приобретя новых. Вихревые заслонки во впускном коллекторе уже не могут попасть в цилиндры. При нагаре на них лишь теряется мощность — обычно это происходит к 100 тыс. км, но устранить проблему можно только заменой коллектора.
Турбины надёжные, они служат 200 тыс. км и более. ТНВД также не подводит и работает исправно. Привод ГРМ цепной, но перенесён в заднюю часть мотора, к коробке передач — его ремонт стал намного труднее. Ресурс цепи большой — 200–300 тыс. км, её растяжение легко определяется на слух. N57 унаследовал проблему ранних версий M57 — не очень надёжный демпфер коленчатого вала, с ресурсом около 100 тыс. км. Неисправность сопровождается глухими стуками.
Других явных и хронических «болезней» N57 не имеет, чем и заслуживает высокую оценку по надёжности. Однако это не означает, что в него можно заливать некачественное масло и/или плохое топливо. Все без исключения современные двигатели BMW требуют только качественного моторного масла, топлива, а также строгого соблюдения интервалов обслуживания.
При рестайлинге 6-ступенчатый автомат ZF заменили на новый, 8-ступенчатый. Он оказался намного надёжнее прежнего, заметно сократить его ресурс может только агрессивный стиль езды. В противном случае ремонт АКПП не потребуется раньше 200 тыс. км. Однако конструкция коробки предельно облегчена — настолько, что при неаккуратном ремонте есть риск повредить геометрию корпуса или других компонентов.
Согласно регламенту, масло в этой АКПП не подлежит замене, и в гарантийный срок проблем не будет. Но многие владельцы всё-таки меняют масло — желательно делать это не реже чем в 40–50 тыс. км, иначе польза от этого сомнительна.
Ресурс карданных валов достаточно высок, но для их надёжной работы требуется регулярное обслуживание. Слабое место трансмиссии Х5 II поколения — приводные валы: из-за недостатка смазки шарниры равных угловых скоростей начинают стучать. Выход из строя редуктора заднего моста — более редкое явление. Чаще отказывает муфта привода передних колёс.
В городских условиях ресурс пружинной подвески около 100 тыс. км, при этом её ремонт достаточно прост, многие сайлентблоки меняются по отдельности, без рычагов. В пневматической подвеске пневмоэлементы установлены только на задней оси. По надёжности она в целом эквивалентна пружинной, только ресурс пневмоэлементов составляет порядка 80 тыс. км.
Рулевое управление в этих вариантах шасси имеет ресурс 200 тыс. км и выше. Иногда возникает стук при повороте руля — для решения проблемы достаточно заменить нижнюю секцию рулевого вала.
Адаптивное шасси наделяет BMW X5 более спортивным характером. Но оно намного сложнее по конструкции, и потому ресурс у него ниже. Могут возникнуть проблемы с активным стабилизатором, замена которого обходится в 60–70 тыс. рублей. Рулевой механизм Active Steering тоже считается «капризным»: система не любит крутых поворотов руля. Ср временем начинают сбоить её датчики, что, как правило, лечится перепрограммированием системы.
С электросистемами сложности возникают очень часто. Наиболее распространённая неисправность — отказ блока управления светом (FRM). Блок также отвечает за работу электростеклоподъёмников. Он выходит из строя при чтении данных, то есть при разряде или отключении аккумулятора, и даже в момент подключения диагностического сканера. Для решения этой проблемы нужно обращаться к официальному дилеру. Иногда (по статистике, около 20 процентов) удаётся реанимировать блок перепрошивкой, в остальных случаях его приходится менять — такие работы делались по «куланц-запросам» (когда клиент платит только за работу, а запчасти предоставляются бесплатно). Также существуют сервисы, занимающиеся перепайкой этих блоков.
Мультимедийная система iDrive иногда сбоит, но эту проблему решают обновлением программного обеспечения (в момент обновления тоже может выйти из строя блок FRM). Реже происходят сбои блока электронного ручного тормоза (он блокирует тормоза), однако единственный способ устранения этой неисправности — замена блока.
Среди исполнительных механизмов низким ресурсом отличаются вентилятор отопителя (служит около 5 лет), камеры кругового обзора, в которые попадает влага, портящая электронную начинку, а также стеклоочиститель лобового стекла. В нём отказывают электромотор с редуктором.