Надёжен ли рестайлинговый BMW X5 II поколения (Е70): все проблемы подержанного автомобиля

Блок цилиндров этого двигателя из алюминия, с чугунными гильзами. В целом двигатель надёжный, но не без проблем и требует внимательного к себе отношения. Уже через 100 тыс. км могут начаться отказы форсунок — они текут, засоряются или просто перестают работать. При засоре их можно промыть, в остальных случаях требуется замена, при этом каждая форсунка стоит около 20 тыс. рублей. На ранних стадиях неисправная форсунка вызывает детонацию и неустойчивый холостой ход. Тянуть с ремонтом не стоит: текущая форсунка может спровоцировать гидроудар, влекущий за собой капитальный ремонт всего двигателя. Со временем в BMW справились с этой проблемой, сейчас в запчасти поставляются доработанные, более надёжные топливные форсунки. Чувствителен к качеству топлива и насос высокого давления: периодически он сбоит или может выйти из строя. Турбонагнетатель надёжнее — при правильной эксплуатации служит более 130 тыс. км.

Ещё одна проблема, типичная для многих моторов BMW, — течь масла через прокладки и сальники (чаще всего через задний сальник коленвала), вызванная неисправностью системы вентиляции картера. В ней необходимо менять клапан, расположенный в клапанной крышке двигателя. Его ресурс — 40–50 тыс. км. Как все современные двигатели BMW, N55 чувствителен и к уровню и качеству масла, хотя выраженных проблем с цепью ГРМ или с закоксовкой колец у него нет. Насос в системе охлаждения двигателя — с электронным управлением. У N55 ниже, чем у дорестайлингового N52, рабочая температура — это минимизирует вероятность перегрева и благотворно сказывается на ресурсе поршневых колец, сальников, прокладок.

Основная же проблема двигателя N55 — увлечение владельцев тюнингом. Увеличить его отдачу, подняв давление наддува, легко, но мотор на это не рассчитан, и итогом тюнинга регулярно оказываются прогоревшие поршни или сломанные форсунки. А ресурс турбокомпрессора сокращается в разы.