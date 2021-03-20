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В России прекратится выпуск пяти моделей BMW

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Михаил Кондратьев

Компания BMW серьёзно сократит количество машин, выпускаемых в России. Из-за экономической нецеле­сообраз­ности марка отказалась от произ­водства на заводе Автотор пяти моделей. Об этом сообщил председатель совета директоров ООО «Автотор Холдинг» Валерий Горбунов, пишет Финмаркет.

  • На пресс-конференции, посвящённой итогам 2020 года, Горбунов рассказал о снижении объёма произ­водства на заводе. Всего было выпущено почти 157 тысяч транс­портных средств (включая комтранс), что на 27% меньше по сравнению с 2019-м. Сокращение оказалось ниже, чем прогнозиро­валось, однако на 2021 год у руко­водства «самые худшие» ожидания.

  • Касаемо планов BMW он не стал раскрывать подроб­ностей, однако детали удалось выяснить изданию Авторевю. Так, с апреля на конвейере калинин­градского Автотора останутся лишь BMW X5, X6 и X7. Другие модели полностью переведут на импорт — это седаны 5 и 7 серий, а также кроссоверы X1, X3 и X4.

  • При этом для оставшихся «иксов» зарезерви­рован вариант поставки напрямую с американ­ского завода, то есть впослед­ствии компания может полностью свернуть производство в России.

  • Автотор начал производство автомобилей в 1997 году и в настоящее время выпускает около 40 моделей марок BMW, Kia, Hyundai и Ford. Баварская марка сотрудни­чает с заводом с 1999-го, первой локализо­ванной моделью стала 5 серия поколения E39.

  • В начале года появилась информация о том, что в BMW вновь задумались о строитель­стве собствен­ного завода в России. О подобных планах компании стало известно ещё в 2019 году, но позже сообщалось, что решение признано экономи­чески невыгодным. Однако по последней информации в BMW всё же не отказались от этой идеи.

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