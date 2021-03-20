В России прекратится выпуск пяти моделей BMW
Михаил Кондратьев
Компания BMW серьёзно сократит количество машин, выпускаемых в России.
На пресс-конференции, посвящённой итогам 2020 года, Горбунов рассказал о снижении объёма производства на заводе. Всего было выпущено почти 157 тысяч транспортных средств (включая комтранс), что на 27% меньше по сравнению с
2019-м.Сокращение оказалось ниже, чем прогнозировалось, однако на 2021 год у руководства «самые худшие» ожидания.
Касаемо планов BMW он не стал раскрывать подробностей, однако детали удалось выяснить изданию Авторевю. Так, с апреля на конвейере калининградского Автотора останутся лишь BMW X5, X6 и X7. Другие модели полностью переведут на импорт — это седаны 5 и 7 серий, а также кроссоверы X1, X3 и X4.
При этом для оставшихся «иксов» зарезервирован вариант поставки напрямую с американского завода, то есть впоследствии компания может полностью свернуть производство в России.
Автотор начал производство автомобилей в 1997 году и в настоящее время выпускает около 40 моделей марок BMW, Kia, Hyundai и Ford. Баварская марка сотрудничает с заводом с
1999-го,первой локализованной моделью стала 5 серия поколения E39.
В начале года появилась информация о том, что в BMW вновь задумались о строительстве собственного завода в России. О подобных планах компании стало известно ещё в 2019 году, но позже сообщалось, что решение признано экономически невыгодным. Однако по последней информации в BMW всё же не отказались от этой идеи.