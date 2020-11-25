В России отозвали автомобили BMW X5, X6, X7 — они могут потерять управление
Кирилл Малышев
Компания BMW отозвала в России 216 автомобилей из-за возможного дефекта в подвеске, сообщил Росстандарт. Проблема выявлена у кроссоверов Х5, Х6 и Х7 актуального поколения, сошедших с конвейера в период с августа по октябрь 2020 года.
Ошибка при приваривании кронштейна резинометаллического шарнира тяги подвески привела к неправильной его фиксации. В процессе езды это может привести к его полному отделению. Как следствие, автомобиль окажется неуправляемым, что с большой вероятностью приведёт к аварии.
Дилерам предписано проверить серийный номер переднего подрамника. Если он попадает в перечень дефектных, его заменят на новый. Все работы выполнят бесплатно для владельцев.
Владельцы машин могут дождаться уведомления от дилеров письмом или по телефону. Также список VIN-кодов отзываемых машин прилагается к сообщению Росстандарта. Проверить автомобиль на предмет участия в отзывных кампаниях можно также на Авто.ру.
Ранее в октября BMW отзывала девять своих моделей и одну Mini с гибридными силовыми установками. Поводом для беспокойства производителя стала вероятность короткого замыкания и последующего возгорания. В кампанию попали почти 27 тысяч машин. Проблема оказалась на совести поставщика аккумуляторов. В России гибридные BMW и Mini не продаются.