На АвтоВАЗе могут наладить производство новейших моделей Renault

В России отозвали автомобили BMW X5, X6, X7 — они могут потерять управление

Новости

Кирилл Малышев

Компания BMW отозвала в России 216 автомобилей из-за возможного дефекта в подвеске, сообщил Росстандарт. Проблема выявлена у кроссоверов Х5, Х6 и Х7 актуального поколения, сошедших с конвейера в период с августа по октябрь 2020 года.

  • Ошибка при приваривании кронштейна резинометаллического шарнира тяги подвески привела к неправильной его фиксации. В процессе езды это может привести к его полному отделению. Как следствие, автомобиль окажется неуправляемым, что с большой вероятностью приведёт к аварии.

  • Дилерам предписано проверить серийный номер переднего подрамника. Если он попадает в перечень дефектных, его заменят на новый. Все работы выполнят бесплатно для владельцев.

  • Владельцы машин могут дождаться уведомления от дилеров письмом или по телефону. Также список VIN-кодов отзываемых машин прилагается к сообщению Росстандарта. Проверить автомобиль на предмет участия в отзывных кампаниях можно также на Авто.ру.

  • Ранее в октября BMW отзывала девять своих моделей и одну Mini с гибридными силовыми установками. Поводом для беспокойства производителя стала вероятность короткого замыкания и последующего возгорания. В кампанию попали почти 27 тысяч машин. Проблема оказалась на совести поставщика аккумуляторов. В России гибридные BMW и Mini не продаются.

Следите за подвеской своей машины?

Почитать ещё
Разместить рекламуДилерам
ПомощьСтань частью команды
О проектеАналитика Авто.ру
Саша Котов
МоскваСанкт-ПетербургВладимирВолгоградВоронежЕкатеринбург
ИвановоКазаньКалугаКостромаКраснодарКрасноярск
Нижний НовгородНовосибирскОмскПермьРостов-на-ДонуСамара
СаратовТверьТулаУфаЧелябинскЯрославль
Алтайский крайАмурская областьАрхангельская областьАстраханская областьБелгородская областьБрянская областьВладимирская областьВолгоградская областьВологодская областьВоронежская областьЕврейская автономная областьЗабайкальский крайИвановская областьИркутская областьКабардино-Балкарская РеспубликаКалининградская областьКалужская областьКамчатский крайКарачаево-Черкесская РеспубликаКемеровская областьКировская область
Костромская областьКраснодарский крайКрасноярский крайКурганская областьКурская областьЛипецкая областьМагаданская областьМосква и Московская областьМурманская областьНенецкий автономный округНижегородская областьНовгородская областьНовосибирская областьОмская областьОренбургская областьОрловская областьПензенская областьПермский крайПриморский крайПсковская областьРеспублика Адыгея
Республика АлтайРеспублика БашкортостанРеспублика БурятияРеспублика ДагестанРеспублика ИнгушетияРеспублика КалмыкияРеспублика КарелияРеспублика КомиРеспублика КрымРеспублика Марий ЭлРеспублика МордовияРеспублика Саха (Якутия)Республика Северная Осетия — АланияРеспублика ТатарстанРеспублика ТываРеспублика ХакасияРостовская областьРязанская областьСамарская областьСанкт-Петербург и Ленинградская область
Саратовская областьСахалинская областьСвердловская областьСмоленская областьСтавропольский крайТамбовская областьТверская областьТомская областьТульская областьТюменская областьУдмуртская РеспубликаУльяновская областьХабаровский крайХанты-Мансийский автономный округ - ЮграЧелябинская областьЧеченская РеспубликаЧувашская РеспубликаЧукотский автономный округЯмало-Ненецкий автономный округЯрославская область
Авто.ру — один из самых посещаемых автомобильных сайтов в российском интернете
Мы предлагаем большой выбор легковых автомобилей, грузового и коммерческого транспорта, мототехники, спецтехники и многих других видов транспортных средств
© 1996–2022 ООО «Яндекс.Вертикали»Пользовательское соглашение