В России отозвали автомобили BMW X5, X6, X7 — они могут потерять управление

Ошибка при приваривании кронштейна резинометаллического шарнира тяги подвески привела к неправильной его фиксации. В процессе езды это может привести к его полному отделению. Как следствие, автомобиль окажется неуправляемым, что с большой вероятностью приведёт к аварии.

Дилерам предписано проверить серийный номер переднего подрамника. Если он попадает в перечень дефектных, его заменят на новый. Все работы выполнят бесплатно для владельцев.

Владельцы машин могут дождаться уведомления от дилеров письмом или по телефону. Также список VIN-кодов отзываемых машин прилагается к сообщению Росстандарта. Проверить автомобиль на предмет участия в отзывных кампаниях можно также на Авто.ру.