Самый старый новый автомобиль продали в США — на это потребовалось семь лет

В России отозвали кроссоверы BMW Х5 и Х6 из-за дефекта в рулевом управлении

Новости

Кирилл Малышев

На сайте Росстандарта появилось уведомление об отзыве шести крос­соверов BMW. Это модели Х5 и Х6 последнего поколения, проданные в октябре-ноябре 2020 года.

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  • Причиной отзыва стало подозрение на неправильный крепёж вала рулевого управления. Проблема может выражаться в возникно­вении шумов и люфта. В самом худшем случае это способно привести к потере управления и аварии. Дилеры проверят соединение и при необходимости заменят вал.

  • Об отзыве проинформируют по почте и по телефону. Владельцы потенциально дефектных машин могут поискать свой VIN-код в прилагаемом к сообщению Росстан­дарта списке или проверить свой авто­мобиль само­стоятельно на Авто.ру.

  • В январе в России отзывали 21 693 автомобиля BMW с возможным дефектом проводки, который способен привести к возгоранию. Сервисная кампания затрагивает модели 3 серии, реализо­ванные в период с ноября 2004 года по декабрь 2012 года: седан Е90, купе E92, кабриолет E93 и универсал E91.

Считаете ли вы автомобили BMW надёжными?

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