В России отозвали кроссоверы BMW Х5 и Х6 из-за дефекта в рулевом управлении
Кирилл Малышев
На сайте Росстандарта появилось уведомление об отзыве шести кроссоверов BMW. Это модели Х5 и Х6 последнего поколения, проданные в октябре-ноябре 2020 года.
Причиной отзыва стало подозрение на неправильный крепёж вала рулевого управления. Проблема может выражаться в возникновении шумов и люфта. В самом худшем случае это способно привести к потере управления и аварии. Дилеры проверят соединение и при необходимости заменят вал.
Об отзыве проинформируют по почте и по телефону. Владельцы потенциально дефектных машин могут поискать свой VIN-код в прилагаемом к сообщению Росстандарта списке или проверить свой автомобиль самостоятельно на Авто.ру.
В январе в России отзывали 21 693 автомобиля BMW с возможным дефектом проводки, который способен привести к возгоранию. Сервисная кампания затрагивает модели 3 серии, реализованные в период с ноября 2004 года по декабрь 2012 года: седан Е90, купе E92, кабриолет E93 и универсал E91.