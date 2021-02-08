В России отозвали кроссоверы BMW Х5 и Х6 из-за дефекта в рулевом управлении

Причиной отзыва стало подозрение на неправильный крепёж вала рулевого управления. Проблема может выражаться в возникно­вении шумов и люфта. В самом худшем случае это способно привести к потере управления и аварии. Дилеры проверят соединение и при необходимости заменят вал.

Об отзыве проинформируют по почте и по телефону. Владельцы потенциально дефектных машин могут поискать свой VIN-код в прилагаемом к сообщению Росстан­дарта списке или проверить свой авто­мобиль само­стоятельно на Авто.ру.