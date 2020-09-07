Компания BMW похвалила Мерседес за новый S-класс

В коротком видео, которое начинается с фразы «Nice S», седан 7 серии движется по S-образной горной дороге. Подпись к посту в разговорной форме хвалит Mercedes-Benz за проделанную работу, а также содержит фразу «Мы тоже большие фанаты S», очевидно, отсылающую к крутой дороге в ролике.

S-класс в кузове W223 изменился внешне, получил абсолютно новый дизайн интерьера, мультимедийную систему с количеством экранов до пяти штук, проекционный дисплей с дополненной реальностью, новые системы безопасности и полноуправляемое шасси.