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Компания BMW похвалила Мерседес за новый S-класс

Новости

Михаил Кондратьев

На страничке официального аккаунта компании BMW в Инстаграме появился шутливый ролик, в котором марка хвалит Mercedes-Benz за S-класс нового поколения, представленный 2 сентября.

  • В коротком видео, которое начинается с фразы «Nice S», седан 7 серии движется по S-образной горной дороге. Подпись к посту в разговорной форме хвалит Mercedes-Benz за проделанную работу, а также содержит фразу «Мы тоже большие фанаты S», очевидно, отсылающую к крутой дороге в ролике.

  • S-класс в кузове W223 изменился внешне, получил абсолютно новый дизайн интерьера, мультимедийную систему с количеством экранов до пяти штук, проекционный дисплей с дополненной реальностью, новые системы безопасности и полноуправляемое шасси.

  • Ещё новый S-класс обзавёлся автопилотом третьего уровня, аудиосистемой Burmester с 30 динамиками, массажёрами в креслах с 10 программами и подголовниками с подогревом. В России флагманский седан появится в первом квартале 2021 года.

«Мерседес» S-класса или BMW 7 серии?

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