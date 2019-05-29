Три онборда на границе безумия: валим по Сочи Автодрому на самых мощных «эмках»

Трасса Формулы-1, трио самых злобных спорткаров из линейки BMW M и целый день, чтобы погонять на них от души! Насколько быстра последняя из рода маленьких «эмок» – M2 Competition со взрослым 410-сильным мотором S55?

Далеко ли от неё уедет M4 Competition с таким же двигателем, но форсированным до 450 сил? И не затеряется ли на фоне проворных атлетов сверхмощная, сверхбыстрая, но большая и тяжёлая M5 Competition? Мы разобрались с этими вопросами и сняли всё так, чтобы вы почувствовали машины и трассу на кончиках собственных пальцев.