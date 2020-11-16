Скутер BMW превратился в винтажный кастом

Двухместный скутер в версии BMW выполнен в современном высоко­техно­логичном дизайне. Однако проект Nmoto под названием Golden Age придаёт ему винтажный облик в духе 30-х годов прошлого века, делая скутер похожим скорее на раритетные автомо­били BMW, нежели на мотоцикл.

Помимо новых кузовных панелей для скутера разработаны хромиро­ванные детали, оригиналь­ная фара и лобовое стекло. Кроме того, BMW C400X получит новое сиденье, отделанное стёганой кожей.

Скутер сохранит штатный 350-кубовый двигатель, развивающий 34 л.с.

Сейчас в Nmoto занимаются первым полно­размерным прототипом Golden Age, который и представят весной. После этого начнётся массовое произ­водство, однако в ателье не уточнили, будут ли предлагать готовые скутеры или выпускать лишь комплект для доработки.