Скутер BMW превратился в винтажный кастом
Дмитрий Елизаров
Ателье Nmoto из Флориды опубликовало эскизы собственного проекта на базе BMW C400X. Скутер совершенно не изменился технически, но обрёл принципиально новый имидж в стиле ар-деко. Как пишет Carscoops, ателье планирует приступить к массовому выпуску проекта весной следующего года.
Двухместный скутер в версии BMW выполнен в современном высокотехнологичном дизайне. Однако проект Nmoto под названием Golden Age придаёт ему винтажный облик в духе
30-хгодов прошлого века, делая скутер похожим скорее на раритетные автомобили BMW, нежели на мотоцикл.
Помимо новых кузовных панелей для скутера разработаны хромированные детали, оригинальная фара и лобовое стекло. Кроме того, BMW C400X получит новое сиденье, отделанное стёганой кожей.
Скутер сохранит штатный 350-кубовый двигатель, развивающий 34 л.с.
Сейчас в Nmoto занимаются первым полноразмерным прототипом Golden Age, который и представят весной. После этого начнётся массовое производство, однако в ателье не уточнили, будут ли предлагать готовые скутеры или выпускать лишь комплект для доработки.
В августе нынешнего года был представлен проект доработки ещё одного двухколёсника от BMW: круизёр R18 перестроили в мотоцикл для гонок на ускорение, снабдив иной передней вилкой, другими колёсами и модифицированным оппозитным мотором с системой впрыска закиси азота.