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Скутер BMW превратился в винтажный кастом

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Дмитрий Елизаров

Ателье Nmoto из Флориды опубликовало эскизы собственного проекта на базе BMW C400X. Скутер совершенно не изменился технически, но обрёл принципиально новый имидж в стиле ар-деко. Как пишет Carscoops, ателье планирует приступить к массовому выпуску проекта весной следующего года.

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  • Двухместный скутер в версии BMW выполнен в современном высоко­техно­логичном дизайне. Однако проект Nmoto под названием Golden Age придаёт ему винтажный облик в духе 30-х годов прошлого века, делая скутер похожим скорее на раритетные автомо­били BMW, нежели на мотоцикл.

  • Помимо новых кузовных панелей для скутера разработаны хромиро­ванные детали, оригиналь­ная фара и лобовое стекло. Кроме того, BMW C400X получит новое сиденье, отделанное стёганой кожей.

  • Скутер сохранит штатный 350-кубовый двигатель, развивающий 34 л.с.

  • Сейчас в Nmoto занимаются первым полно­размерным прототипом Golden Age, который и представят весной. После этого начнётся массовое произ­водство, однако в ателье не уточнили, будут ли предлагать готовые скутеры или выпускать лишь комплект для доработки.

  • В августе нынешнего года был представлен проект доработки ещё одного двух­колёсника от BMW: круизёр R18 перестроили в мотоцикл для гонок на ускорение, снабдив иной передней вилкой, другими колёсами и модифи­цированным оппозитным мотором с системой впрыска закиси азота.

Как вам такой ретроскутер?

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