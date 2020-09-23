BMW обновила моторы сразу у четырёх модельных семейств
Дмитрий Елизаров
Концерн BMW анонсировал масштабное обновление моторной линейки, которое включает появление новых ДВС, более технологичных гибридных установок и доработанной ездовой электроники у целого ряда моделей. Продажи новинок стартуют нынешней осенью.
Подтверждён скорый выход на рынок гибрида BMW 545e xDrive с заявленным расходом 2,2 литра топлива на 100 километров. 394-сильная установка седана состоит из шестицилиндрового бензинового мотора, электродвигателя и автоматической коробки и разгоняется до
100 км/чза 4,7 секунды. Пробег на электротяге достигает 57 километров.
Четыре варианта BMW 3 серии и три модели из семейства 8 серии получат рядные дизельные «шестёрки» на 3,0 литра в сочетании с
11-сильным48-вольтовым стартер-генератором. Силовая установка, подготовленная для седанов и универсалов BMW 330d с задним и полным приводом, развивает 286 л.с. и 650 Нм. Утверждается, что появление электрической надстройки сделает «тройки» динамичнее: к примеру, заднеприводная BMW 330d с новой силовой установкой сможет набирать 100 км/чна 0,2 секунды быстрее, чем раньше, — за 5,3 секунды.
Для BMW 8 серии приготовили дизель того же объёма, развивающий благодаря усовершенствованной системе наддува 340 л.с. и 700 Нм, то есть на 20 л.с. и 20 Нм больше, чем дизель актуальной BMW 840d. «Умеренно-гибридную» силовую установку получат купе, кабриолет и четырёхдверное «гран купе» и, как и BMW 330d, станут чуть быстрее: скажем, полноприводное купе улучшило динамику на 0,1 секунды, разгоняясь до
100 км/чза 4,8 секунды.
С ноября новые модификации появятся у хэтча
1-йсерии: BMW 116i заимеет трёхцилиндровый мотор на 109 л.с. и 120 Нм в паре с «механикой» либо «роботом», а BMW 120i достанется «четвёрка» с отдачей в 178 л.с. и 280 Нм, укомплектованная безальтернативным семиступенчатым «стептроником». Такой хэтч наберёт первую сотню за 7 секунд.
А у BMW 2 серии Gran Coupe появился новый базовый дизель на три цилиндра объёмом 1,5 литра: на модели 216d он будет развивать 116 л.с. и 270 Нм. Коробка — всё тот же семиступенчатый «робот», разгон до сотни — 10,3 секунды.
Список водительских ассистентов пополнился системой Urban Cruise Control, которая вошла в опциональный пакет Driving Assistant Professional. Система базируется на привычном адаптивном круизе с функцией Stop&Go, но её способности расширены за счёт умения распознавать светофоры и самостоятельно останавливаться на красный. Правда, лишь в том случае, если принадлежность запрещающего сигнала к полосе движения автомобиля не вызывает сомнений. В другой ситуации электроника запросит подтверждения у водителя.
BMW с такой системой смогут самостоятельно отправляться в путь на зелёный сигнал. Владельцы машин с установленным пакетом Driving Assistant Professional имеют возможность пополнить его новой системой «по воздуху».