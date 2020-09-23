ГАЗ запустит производство электромобилей в 2021 году

BMW обновила моторы сразу у четырёх модельных семейств

Новости

Дмитрий Елизаров

Концерн BMW анонсировал масштабное обнов­ление моторной линейки, которое включает появление новых ДВС, более техно­логичных гибридных установок и доработанной ездовой электроники у целого ряда моделей. Продажи новинок стартуют нынешней осенью.

1/5

  • Подтверждён скорый выход на рынок гибрида BMW 545e xDrive с заявленным расходом 2,2 литра топлива на 100 километров. 394-сильная установка седана состоит из шести­цилинд­рового бензинового мотора, электро­двигателя и автомати­ческой коробки и разгоняется до 100 км/ч за 4,7 секунды. Пробег на электро­тяге достигает 57 километров.

  • Четыре варианта BMW 3 серии и три модели из семейства 8 серии получат рядные дизельные «шестёрки» на 3,0 литра в сочетании с 11-сильным 48-вольтовым стартер-генератором. Силовая установка, подготов­ленная для седанов и универсалов BMW 330d с задним и полным приводом, развивает 286 л.с. и 650 Нм. Утверждается, что появление электри­ческой надстройки сделает «тройки» динамичнее: к примеру, задне­приводная BMW 330d с новой силовой установкой сможет набирать 100 км/ч на 0,2 секунды быстрее, чем раньше, — за 5,3 секунды.

  • Для BMW 8 серии приготовили дизель того же объёма, развивающий благодаря усовершен­ствованной системе наддува 340 л.с. и 700 Нм, то есть на 20 л.с. и 20 Нм больше, чем дизель актуальной BMW 840d. «Умеренно-гибридную» силовую установку получат купе, кабриолет и четырёх­дверное «гран купе» и, как и BMW 330d, станут чуть быстрее: скажем, полноприводное купе улучшило динамику на 0,1 секунды, разгоняясь до 100 км/ч за 4,8 секунды.

  • С ноября новые модификации появятся у хэтча 1-й серии: BMW 116i заимеет трёх­цилинд­ровый мотор на 109 л.с. и 120 Нм в паре с «механикой» либо «роботом», а BMW 120i достанется «четвёрка» с отдачей в 178 л.с. и 280 Нм, укомп­лекто­ванная безальтер­нативным семиступен­чатым «стептроником». Такой хэтч наберёт первую сотню за 7 секунд.

    А у BMW 2 серии Gran Coupe появился новый базовый дизель на три цилиндра объёмом 1,5 литра: на модели 216d он будет развивать 116 л.с. и 270 Нм. Коробка — всё тот же семиступен­чатый «робот», разгон до сотни — 10,3 секунды.

  • Список водительских ассистентов пополнился системой Urban Cruise Control, которая вошла в опциональный пакет Driving Assistant Professional. Система базируется на привычном адаптивном круизе с функцией Stop&Go, но её способ­ности расширены за счёт умения распознавать светофоры и само­стоятельно останав­ливаться на красный. Правда, лишь в том случае, если принад­лежность запрещающего сигнала к полосе движения автомобиля не вызывает сомнений. В другой ситуации электроника запросит подтверж­дения у водителя. 

  • BMW с такой системой смогут само­стоятельно отправ­ляться в путь на зелёный сигнал. Владельцы машин с установ­ленным пакетом Driving Assistant Professional имеют возможность пополнить его новой системой «по воздуху».

Какой BMW вы бы выбрали?

Почитать ещё
Разместить рекламуДилерам
ПомощьСтань частью команды
О проектеАналитика Авто.ру
Саша Котов
МоскваСанкт-ПетербургВладимирВолгоградВоронежЕкатеринбург
ИвановоКазаньКалугаКостромаКраснодарКрасноярск
Нижний НовгородНовосибирскОмскПермьРостов-на-ДонуСамара
СаратовТверьТулаУфаЧелябинскЯрославль
Алтайский крайАмурская областьАрхангельская областьАстраханская областьБелгородская областьБрянская областьВладимирская областьВолгоградская областьВологодская областьВоронежская областьЕврейская автономная областьЗабайкальский крайИвановская областьИркутская областьКабардино-Балкарская РеспубликаКалининградская областьКалужская областьКамчатский крайКарачаево-Черкесская РеспубликаКемеровская областьКировская область
Костромская областьКраснодарский крайКрасноярский крайКурганская областьКурская областьЛипецкая областьМагаданская областьМосква и Московская областьМурманская областьНенецкий автономный округНижегородская областьНовгородская областьНовосибирская областьОмская областьОренбургская областьОрловская областьПензенская областьПермский крайПриморский крайПсковская областьРеспублика Адыгея
Республика АлтайРеспублика БашкортостанРеспублика БурятияРеспублика ДагестанРеспублика ИнгушетияРеспублика КалмыкияРеспублика КарелияРеспублика КомиРеспублика КрымРеспублика Марий ЭлРеспублика МордовияРеспублика Саха (Якутия)Республика Северная Осетия — АланияРеспублика ТатарстанРеспублика ТываРеспублика ХакасияРостовская областьРязанская областьСамарская областьСанкт-Петербург и Ленинградская область
Саратовская областьСахалинская областьСвердловская областьСмоленская областьСтавропольский крайТамбовская областьТверская областьТомская областьТульская областьТюменская областьУдмуртская РеспубликаУльяновская областьХабаровский крайХанты-Мансийский автономный округ - ЮграЧелябинская областьЧеченская РеспубликаЧувашская РеспубликаЧукотский автономный округЯмало-Ненецкий автономный округЯрославская область
Авто.ру — один из самых посещаемых автомобильных сайтов в российском интернете
Мы предлагаем большой выбор легковых автомобилей, грузового и коммерческого транспорта, мототехники, спецтехники и многих других видов транспортных средств
© 1996–2022 ООО «Яндекс.Вертикали»Пользовательское соглашение