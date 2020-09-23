BMW обновила моторы сразу у четырёх модельных семейств

Подтверждён скорый выход на рынок гибрида BMW 545e xDrive с заявленным расходом 2,2 литра топлива на 100 километров. 394-сильная установка седана состоит из шести­цилинд­рового бензинового мотора, электро­двигателя и автомати­ческой коробки и разгоняется до 100 км/ч за 4,7 секунды. Пробег на электро­тяге достигает 57 километров.

Четыре варианта BMW 3 серии и три модели из семейства 8 серии получат рядные дизельные «шестёрки» на 3,0 литра в сочетании с 11-сильным 48-вольтовым стартер-генератором. Силовая установка, подготов­ленная для седанов и универсалов BMW 330d с задним и полным приводом, развивает 286 л.с. и 650 Нм. Утверждается, что появление электри­ческой надстройки сделает «тройки» динамичнее: к примеру, задне­приводная BMW 330d с новой силовой установкой сможет набирать 100 км/ч на 0,2 секунды быстрее, чем раньше, — за 5,3 секунды.

Для BMW 8 серии приготовили дизель того же объёма, развивающий благодаря усовершен­ствованной системе наддува 340 л.с. и 700 Нм, то есть на 20 л.с. и 20 Нм больше, чем дизель актуальной BMW 840d. «Умеренно-гибридную» силовую установку получат купе, кабриолет и четырёх­дверное «гран купе» и, как и BMW 330d, станут чуть быстрее: скажем, полноприводное купе улучшило динамику на 0,1 секунды, разгоняясь до 100 км/ч за 4,8 секунды.

С ноября новые модификации появятся у хэтча 1-й серии: BMW 116i заимеет трёх­цилинд­ровый мотор на 109 л.с. и 120 Нм в паре с «механикой» либо «роботом», а BMW 120i достанется «четвёрка» с отдачей в 178 л.с. и 280 Нм, укомп­лекто­ванная безальтер­нативным семиступен­чатым «стептроником». Такой хэтч наберёт первую сотню за 7 секунд.

А у BMW 2 серии Gran Coupe появился новый базовый дизель на три цилиндра объёмом 1,5 литра: на модели 216d он будет развивать 116 л.с. и 270 Нм. Коробка — всё тот же семиступен­чатый «робот», разгон до сотни — 10,3 секунды.