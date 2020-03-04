Компания BMW впервые за 23 года поменяла логотип

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BMW показала конкурента самой доступной Теслы
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Николай Андреев
На концепте i4 компания BMW показала свой новый логотип. От варианта 1997 года, используемого до сих пор, эмблема отличается отсутствием чёрной окантовки — надпись «BMW» теперь нанесена на прозрачный фон и новым шрифтом.
При этом на логотипе сохранилась центральная часть, разделённая на четыре фрагмента. Как и прежде, она бело-голубая в честь герба Баварии.
Помимо основной эмблемы марки, изменились логотипы спортивного подразделения BMW M и электрического BMW i. Они лишились теней и тоже стали двухмерными.