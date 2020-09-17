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Концерн BMW анонсировал доступный хот-хэтч

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Дмитрий Елизаров

Концерн BMW опубликовал фото­графии новой моди­фикации пятидверки 1-й серии, которая станет доступной альтер­нативой заряженной версии M135i. Хот-хэтч будет только передне­приводным и сможет ускоряться до 100 км/ч за 6,1 секунды. Продажи стартуют в ноябре.

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  • Спорткар 128ti оснастят новой версией двух­литрового турбомотора с отдачей 265 л.с. Ассистировать ему будут 8-ступен­чатый «автомат» Steptronic и дифферен­циал повышенного трения Torsen.

  • В оснащение хот-хэтча также войдут спортивная М-подвеска с 10-милли­метровым занижением, тормоза от старшей M135i, особым образом откалибро­ванная система стабили­зации и перена­строенное рулевое управление. 

  • BMW 128ti окажется на 80 кило­граммов легче флагманской модели семейства.

  • Будущая новинка сейчас проходит испытания на Нюрбург­ринге: этим объясня­ется наличие камуфляжа на некоторых деталях кузова хэтчбека. Ожидается, что 128ti заимеет ряд эксклю­зивных акцентов как в экстерьере, так и в салоне.

  • 23 сентября BMW рассекретит ещё один спорткар — седан M3 нового поколения. Скорее всего, он получит трёх­литровую «шестёрку» в двух вариантах отдачи (на 480 и 510 л.с.), а также возмож­ность выбора между «механикой» и «автоматом» и задним либо полным приводом.

Предпочтёте хот-хэтч или спортивное купе?

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