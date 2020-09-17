Концерн BMW анонсировал доступный хот-хэтч

Спорткар 128ti оснастят новой версией двух­литрового турбомотора с отдачей 265 л.с. Ассистировать ему будут 8-ступен ­чатый «автомат» Steptronic и дифферен­циал повышенного трения Torsen.

В оснащение хот-хэтча также войдут спортивная М-подвеска с 10-милли ­метровым занижением, тормоза от старшей M135i, особым образом откалибро­ванная система стабили­зации и перена­строенное рулевое управление.

BMW 128ti окажется на 80 кило­граммов легче флагманской модели семейства.

Будущая новинка сейчас проходит испытания на Нюрбург­ринге: этим объясня­ется наличие камуфляжа на некоторых деталях кузова хэтчбека. Ожидается, что 128ti заимеет ряд эксклю­зивных акцентов как в экстерьере, так и в салоне.