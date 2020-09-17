Концерн BMW анонсировал доступный хот-хэтч
Дмитрий Елизаров
Концерн BMW опубликовал фотографии новой модификации пятидверки
Спорткар 128ti оснастят новой версией двухлитрового турбомотора с отдачей 265 л.с. Ассистировать ему будут
8-ступенчатый «автомат» Steptronic и дифференциал повышенного трения Torsen.
В оснащение хот-хэтча также войдут спортивная
М-подвескас 10-миллиметровым занижением, тормоза от старшей M135i, особым образом откалиброванная система стабилизации и перенастроенное рулевое управление.
BMW 128ti окажется на 80 килограммов легче флагманской модели семейства.
Будущая новинка сейчас проходит испытания на Нюрбургринге: этим объясняется наличие камуфляжа на некоторых деталях кузова хэтчбека. Ожидается, что 128ti заимеет ряд эксклюзивных акцентов как в экстерьере, так и в салоне.
23 сентября BMW рассекретит ещё один спорткар — седан M3 нового поколения. Скорее всего, он получит трёхлитровую «шестёрку» в двух вариантах отдачи (на 480 и 510 л.с.), а также возможность выбора между «механикой» и «автоматом» и задним либо полным приводом.