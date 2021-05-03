BMW M4 посоревновалась с общественным транспортом: итог неочевиден

Обеим группам, участвовавшим в эксперименте, необходимо было преодолеть около 350 миль (примерно 560 километров) между Лондоном и городком Берик на севере Англии, а потом ещё и добраться до места встречи. Группа, путе­шество­вавшая на «своих двоих», пред­полагала использовать метро, систему скоростных поездов и некое «секретное оружие», оказав­шееся парой лёгких электроскутеров.

В распоряжении участника, передвигав­шегося на BMW M4 Competition, были 510 л.с. и способ­ность ускориться до 100 км/ч за 3,9 секунды. Однако особого влияния на скорость пере­движения они не оказали — основным ограниче­нием для водителя стала необходи­мость соблюдать правила дорожного движения.

Пешая группа, впрочем, могла проиграть, ещё не включив­шись в гонку должным образом. Несмотря на скутеры, участники едва-едва не опоздали к отправлению скоростного поезда с лондон­ского вокзала Кингс-Кросс. Водителю же спорткара во время дороги неудобства достав­ляли как трафик, так и периоди­чески перекры­вавшие скоростную полосу «тихоходы».

В итоге, несмотря на практически разрядив­шиеся батареи своих самокатов, пешая группа смогла прибыть на точку встречи на берегу Северного моря чуть раньше. Водитель BMW, который вынужден был последнюю часть пути преодолеть пешком из-за отсутствия подъездных дорожек, опоздал всего на 40 секунд.