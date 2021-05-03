BMW M4 посоревновалась с общественным транспортом: итог неочевиден
Дмитрий Елизаров
Авторы YouTube-канала CarThrottle опубликовали видеоотчёт о необычном эксперименте — гонке между 510-сильным купе BMW M4 Competition и британской системой общественного транспорта. Задачей участников было как можно быстрее добраться из Лондона до самой северной точки Англии.
Обеим группам, участвовавшим в эксперименте, необходимо было преодолеть около 350 миль (примерно 560 километров) между Лондоном и городком Берик на севере Англии, а потом ещё и добраться до места встречи. Группа, путешествовавшая на «своих двоих», предполагала использовать метро, систему скоростных поездов и некое «секретное оружие», оказавшееся парой лёгких электроскутеров.
В распоряжении участника, передвигавшегося на BMW M4 Competition, были 510 л.с. и способность ускориться до
100 км/чза 3,9 секунды. Однако особого влияния на скорость передвижения они не оказали — основным ограничением для водителя стала необходимость соблюдать правила дорожного движения.
Пешая группа, впрочем, могла проиграть, ещё не включившись в гонку должным образом. Несмотря на скутеры, участники едва-едва не опоздали к отправлению скоростного поезда с лондонского вокзала Кингс-Кросс. Водителю же спорткара во время дороги неудобства доставляли как трафик, так и периодически перекрывавшие скоростную полосу «тихоходы».
В итоге, несмотря на практически разрядившиеся батареи своих самокатов, пешая группа смогла прибыть на точку встречи на берегу Северного моря чуть раньше. Водитель BMW, который вынужден был последнюю часть пути преодолеть пешком
из-заотсутствия подъездных дорожек, опоздал всего на 40 секунд.
Гонка через всю страну под названием Cannonball Run, менее легальная, но более известная, существует в США. Её участники соревнуются в скорости пересечения континента. В апреле нынешнего года Северную Америку удалось пересечь за 26 часов и 38 минут, но всего месяц спустя этот рекорд улучшили ещё примерно на час.