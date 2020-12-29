Фанаты BMW, не дождавшись хардкорной M2 CSL, построили её сами

За основу для проекта взяли принад­лежавшую Рутену BMW M2 выпуска 2016 года. Путём модерни­зации кузова общую массу спорткара удалось уменьшить на 110 кило­граммов; в разработке этого проекта участвовали и специ­алисты самой компании BMW. Теперь купе весит примерно столько же, сколько культовая M3 CSL серии E46 — то есть около 1400 кило­граммов (в BMW расшифро­вывают аббре­виатуру CSL как Coupe Sport Leichtbau, что означает «лёгкое спортивное купе»).

Отдачу трёхлитровой «шестёрки» нидер­ландское ателье Beek Auto Racing увеличило со штатных 370 до 520 л.с. и 660 Нм крутящего момента, а альтер­нативную выхлопную систему для купе разработала фирма Akrapoviс. Новый софт для мотора и коробки написали британцы из Defined Coding, подвеской занималась компания AST Suspension.

Ещё одна британская фирма Topaz Detailing взяла на себя моди­фикацию внешнего вида M2. В итоге купе превратили из белого в оранжево-чёрное и «пере­одели» в ливрею Turbomeister. Концепция этой ливреи принад­лежит самой BMW: ещё в 2016 году компания пред­ставила одно­имённый концепт, ставший посвяще­нием гоночным баварским машинам 70-х годов.

При этом владелец автомобиля Марк Рутен заявил, что по его мнению проект ещё не завершён. Он планирует в ближайшее время реализовать новые идеи по доработке интерьера и внешнего вида купе.