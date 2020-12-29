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Фанаты BMW, не дождавшись хардкорной M2 CSL, построили её сами

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Дмитрий Елизаров

Единственный в своём роде спорткар BMW M2 CSL Turbomeister Edition создали специ­алисты из Словении, Нидер­ландов и Велико­британии. Инициатором проекта выступил поклонник баварской компании Марк Рутен, но, как сообщил он в своём Instagram, работы над спорткаром ещё не завершёны.

  • За основу для проекта взяли принад­лежавшую Рутену BMW M2 выпуска 2016 года. Путём модерни­зации кузова общую массу спорткара удалось уменьшить на 110 кило­граммов; в разработке этого проекта участвовали и специ­алисты самой компании BMW. Теперь купе весит примерно столько же, сколько культовая M3 CSL серии E46 — то есть около 1400 кило­граммов (в BMW расшифро­вывают аббре­виатуру CSL как Coupe Sport Leichtbau, что означает «лёгкое спортивное купе»).

  • Отдачу трёхлитровой «шестёрки» нидер­ландское ателье Beek Auto Racing увеличило со штатных 370 до 520 л.с. и 660 Нм крутящего момента, а альтер­нативную выхлопную систему для купе разработала фирма Akrapoviс. Новый софт для мотора и коробки написали британцы из Defined Coding, подвеской занималась компания AST Suspension.

  • Ещё одна британская фирма Topaz Detailing взяла на себя моди­фикацию внешнего вида M2. В итоге купе превратили из белого в оранжево-чёрное и «пере­одели» в ливрею Turbomeister. Концепция этой ливреи принад­лежит самой BMW: ещё в 2016 году компания пред­ставила одно­имённый концепт, ставший посвяще­нием гоночным баварским машинам 70-х годов.

  • При этом владелец автомобиля Марк Рутен заявил, что по его мнению проект ещё не завершён. Он планирует в ближайшее время реализовать новые идеи по доработке интерьера и внешнего вида купе.

  • Самой мощной заводской модификацией купе BMW M2 стала пред­ставленная в ноябре прошлого года версия M2 CS. Отдачу её двигателя увеличили до 450 л.с., перера­ботали подвеску, но масса спорткара осталась на прежнем уровне. Хардкорной версии CSL модель так и не получила.

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