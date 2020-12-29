Фанаты BMW, не дождавшись хардкорной M2 CSL, построили её сами
Дмитрий Елизаров
Единственный в своём роде спорткар BMW M2 CSL Turbomeister Edition создали специалисты из Словении, Нидерландов и Великобритании. Инициатором проекта выступил поклонник баварской компании Марк Рутен, но, как сообщил он в своём Instagram, работы над спорткаром ещё не завершёны.
За основу для проекта взяли принадлежавшую Рутену BMW M2 выпуска 2016 года. Путём модернизации кузова общую массу спорткара удалось уменьшить на 110 килограммов; в разработке этого проекта участвовали и специалисты самой компании BMW. Теперь купе весит примерно столько же, сколько культовая M3 CSL серии E46 — то есть около 1400 килограммов (в BMW расшифровывают аббревиатуру CSL как Coupe Sport Leichtbau, что означает «лёгкое спортивное купе»).
Отдачу трёхлитровой «шестёрки» нидерландское ателье Beek Auto Racing увеличило со штатных 370 до 520 л.с. и 660 Нм крутящего момента, а альтернативную выхлопную систему для купе разработала фирма Akrapoviс. Новый софт для мотора и коробки написали британцы из Defined Coding, подвеской занималась компания AST Suspension.
Ещё одна британская фирма Topaz Detailing взяла на себя модификацию внешнего вида M2. В итоге купе превратили из белого в оранжево-чёрное и «переодели» в ливрею Turbomeister. Концепция этой ливреи принадлежит самой BMW: ещё в 2016 году компания представила одноимённый концепт, ставший посвящением гоночным баварским машинам
70-хгодов.
При этом владелец автомобиля Марк Рутен заявил, что по его мнению проект ещё не завершён. Он планирует в ближайшее время реализовать новые идеи по доработке интерьера и внешнего вида купе.
Самой мощной заводской модификацией купе BMW M2 стала представленная в ноябре прошлого года версия M2 CS. Отдачу её двигателя увеличили до 450 л.с., переработали подвеску, но масса спорткара осталась на прежнем уровне. Хардкорной версии CSL модель так и не получила.