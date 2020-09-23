3,9 секунды до сотни: официально представлены новые BMW M3 и M4

Рядный двигатель объёмом 3,0 литра предложат в двух вариантах отдачи — 480 и 510 л.с. для версии Competition. Количество крутящего момента в обоих случаях составляет 650 Нм, максимум тяги доступен в диапазоне от 2750 до 5500 об./мин. Первое время оба варианта двигателя будут сопровож­даться только задним приводом.

480-сильные седан и купе с 6-ступен ­чатой «механикой» потратят на разгон до 100 км/ч 4,2 секунды, более мощные с 8-диа ­пазонным «автоматом» Steptronic — 3,9 секунды. Максимальная скорость новинок традици­онно ограничена 250 км/ч, но за доплату ограни­читель можно будет сдвинуть до 290 км/ч.

Систему полного привода для M3 и M4 с активным M-диф ­ференциалом на задней оси позаим­ствовали у BMW M5. Таким образом, седану и купе окажутся доступны три варианта работы системы — стандартный, спортивный с акцентом на заднюю ось и «дрифтовый» с полным отключе­нием передней оси и стабили­зирующих систем.

В списке опций для M3 и M4 названы расширенный набор водитель­ских ассистентов (в него включат адаптивный круиз-контроль, который может работать на высоких скоростях, продвинутую систему экстренного торможения и активный помощник удер­жания в полосе). Моделям также доступны пакет M Race Track, позволяющий снизить вес спорткара за счёт карбон-керамиче­ских тормозов и облегчённых колёсных дисков, лазерная оптика, карбоновая отделка и два особых оттенка для кузова.