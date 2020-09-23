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3,9 секунды до сотни: официально представлены новые BMW M3 и M4

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Дмитрий Елизаров

Компания BMW рассекретила технические характери­стики новых спорткаров M3 и M4, фото­графии которых просочились в интернет накануне. Седан и купе получили одну трёх­литровую «шестёрку» на двоих в двух вариантах мощности, две коробки и два типа привода.

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  • Помимо совершенно новой внешности BMW M3 и M4 обзавелись ещё и шасси, усиленным по сравнению со стан­дартными моделями. Кузов снабжён дополни­тельными распорками, в подвеске применены новые подрам­ники и адаптивные электронно­управля­емые аморти­заторы. Базовые модели оснастят 18-дюймо­выми колёсами спереди и 19-дюймовыми сзади, а у версий Competition диски будут на дюйм крупнее. Кроме того, купе и седан по умолчанию получат карбоновую крышу, хотя её можно будет бесплатно заменить на стальной аналог с люком.

  • В интерьере — сиденья с развитой боковой поддержкой, отделкой кожей Merino и подсве­ченным логотипом модели. За доплату их заменят на карбоновые «ковши» с интегриро­ванными подголов­никами и алькантарой — такие кресла на 9,5 килограмма легче. Ещё одно отличие — кнопка M Mode на спортивном руле, позволяющая пере­ключаться между режимами работы ездовой электроники.

  • Бортовая мультимедийная система с 10,3-дюймовым дисплеем опционально снабжается функцией M Drive Professional с возмож­ностью записи телеметрии (включая угол и продол­житель­ность заноса при движении в дрифте). 12,3-дюймовая приборная панель по умолчанию получит особое спортивное оформ­ление интерфейса.

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  • Рядный двигатель объёмом 3,0 литра предложат в двух вариантах отдачи — 480 и 510 л.с. для версии Competition. Количество крутящего момента в обоих случаях составляет 650 Нм, максимум тяги доступен в диапазоне от 2750 до 5500 об./мин. Первое время оба варианта двигателя будут сопровож­даться только задним приводом.

  • 480-сильные седан и купе с 6-ступен­чатой «механикой» потратят на разгон до 100 км/ч 4,2 секунды, более мощные с 8-диа­пазонным «автоматом» Steptronic — 3,9 секунды. Максимальная скорость новинок традици­онно ограничена 250 км/ч, но за доплату ограни­читель можно будет сдвинуть до 290 км/ч.

  • Систему полного привода для M3 и M4 с активным M-диф­ференциалом на задней оси позаим­ствовали у BMW M5. Таким образом, седану и купе окажутся доступны три варианта работы системы — стандартный, спортивный с акцентом на заднюю ось и «дрифтовый» с полным отключе­нием передней оси и стабили­зирующих систем.

  • В списке опций для M3 и M4 названы расширенный набор водитель­ских ассистентов (в него включат адаптивный круиз-контроль, который может работать на высоких скоростях, продвинутую систему экстренного торможения и активный помощник удер­жания в полосе). Моделям также доступны пакет M Race Track, позволяющий снизить вес спорткара за счёт карбон-керамиче­ских тормозов и облегчённых колёсных дисков, лазерная оптика, карбоновая отделка и два особых оттенка для кузова.

  • Продажи седана и купе стартуют в марте 2021 года. Цены пока названы только для США и только для заднеприводных спорткаров: от 69 900 до 74 700 долларов (5,33 миллиона — 5,7 миллиона рублей).

Ну что, как вам долгожданные новинки?

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