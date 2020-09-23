3,9 секунды до сотни: официально представлены новые BMW M3 и M4
Дмитрий Елизаров
Компания BMW рассекретила технические характеристики новых спорткаров M3 и M4, фотографии которых просочились в интернет накануне. Седан и купе получили одну трёхлитровую «шестёрку» на двоих в двух вариантах мощности, две коробки и два типа привода.
Помимо совершенно новой внешности BMW M3 и M4 обзавелись ещё и шасси, усиленным по сравнению со стандартными моделями. Кузов снабжён дополнительными распорками, в подвеске применены новые подрамники и адаптивные электронноуправляемые амортизаторы. Базовые модели оснастят
18-дюймовыми колёсами спереди и 19-дюймовыми сзади, а у версий Competition диски будут на дюйм крупнее. Кроме того, купе и седан по умолчанию получат карбоновую крышу, хотя её можно будет бесплатно заменить на стальной аналог с люком.
В интерьере — сиденья с развитой боковой поддержкой, отделкой кожей Merino и подсвеченным логотипом модели. За доплату их заменят на карбоновые «ковши» с интегрированными подголовниками и алькантарой — такие кресла на 9,5 килограмма легче. Ещё одно отличие — кнопка M Mode на спортивном руле, позволяющая переключаться между режимами работы ездовой электроники.
Бортовая мультимедийная система с 10,3-дюймовым дисплеем опционально снабжается функцией M Drive Professional с возможностью записи телеметрии (включая угол и продолжительность заноса при движении в дрифте). 12,3-дюймовая приборная панель по умолчанию получит особое спортивное оформление интерфейса.
Рядный двигатель объёмом 3,0 литра предложат в двух вариантах отдачи — 480 и 510 л.с. для версии Competition. Количество крутящего момента в обоих случаях составляет 650 Нм, максимум тяги доступен в диапазоне от 2750 до 5500
об./мин.Первое время оба варианта двигателя будут сопровождаться только задним приводом.
480-сильные седан и купе с
6-ступенчатой «механикой» потратят на разгон до 100 км/ч4,2 секунды, более мощные с 8-диапазонным «автоматом» Steptronic — 3,9 секунды. Максимальная скорость новинок традиционно ограничена 250 км/ч,но за доплату ограничитель можно будет сдвинуть до 290 км/ч.
Систему полного привода для M3 и M4 с активным
M-дифференциалом на задней оси позаимствовали у BMW M5. Таким образом, седану и купе окажутся доступны три варианта работы системы — стандартный, спортивный с акцентом на заднюю ось и «дрифтовый» с полным отключением передней оси и стабилизирующих систем.
В списке опций для M3 и M4 названы расширенный набор водительских ассистентов (в него включат адаптивный круиз-контроль, который может работать на высоких скоростях, продвинутую систему экстренного торможения и активный помощник удержания в полосе). Моделям также доступны пакет M Race Track, позволяющий снизить вес спорткара за счёт карбон-керамических тормозов и облегчённых колёсных дисков, лазерная оптика, карбоновая отделка и два особых оттенка для кузова.
Продажи седана и купе стартуют в марте 2021 года. Цены пока названы только для США и только для заднеприводных спорткаров: от 69 900 до 74 700 долларов (5,33 миллиона — 5,7 миллиона рублей).