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BMW остановил продажи М-версий из-за проблем с проводкой

Новости

Николай Андреев

Компания BMW объявила о прекращении продаж ряда «заряженных» моделей на время устранения неполадок с автоматической коробкой передач. Как стало известно порталу Bimmerpost, пока запрет о передаче автомобилей клиентам получили только американские дилеры.

BMW M5
BMW M8
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BMW M5

  • Причина заключается в неправильном расположении жгута проводов коробки передач. Это может привести к повреждению компонентов, что в конечном счёте станет причиной короткого замыкания и неожиданного переключения «автомата» в нейтральное положение во время движения.

  • Запрет на продажи действует для седанов BMW M5, купе, кабриолетов и седанов Gran Coupe M8, а также для кроссоверов X5 M и X6 M, выпущенных в 2019 году. Все они оснащены битурбиро­ванными 4,4-литровыми V8 мощностью 575–625 л.с., восьмиступенчатыми «автоматами» и полным приводом.

  • Чтобы решить проблему, специалисты должны заменить жгут проводов коробки передач. Только после завершения работ автомобили снова разрешат продавать.

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Надо ли запрещать продажи при такой проблеме?

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