BMW остановил продажи М-версий из-за проблем с проводкой

Причина заключается в неправильном расположении жгута проводов коробки передач. Это может привести к повреждению компонентов, что в конечном счёте станет причиной короткого замыкания и неожиданного переключения «автомата» в нейтральное положение во время движения.

Запрет на продажи действует для седанов BMW M5, купе, кабриолетов и седанов Gran Coupe M8, а также для кроссоверов X5 M и X6 M, выпущенных в 2019 году. Все они оснащены битурбиро­ванными 4,4-литровыми V8 мощностью 575–625 л.с., восьмиступенчатыми «автоматами» и полным приводом.

Чтобы решить проблему, специалисты должны заменить жгут проводов коробки передач. Только после завершения работ автомобили снова разрешат продавать.

Проверить, попадает ли ваш автомобиль под отзыв в России, можно при помощи сервиса «Отзывные кампании», разработанного Авто.ру совместно с Росстандартом. Для просмотра информации по машине нужно ввести государственный номер или VIN-код. Также есть возможность бесплатно подписаться на оповещение о начале новых отзывных кампаний для вашего автомобиля, которое будет приходить на указанную электронную почту.