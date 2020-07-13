На продажу выставлен редкий BMW M6 с акульим носом. Состояние впечатляет

Купе со знаменитым акульим передком в кузове E24 — большая редкость для США. Всего в Америке было продано 1677 экзем­пляров, что делает каждый из них объектом коллекцио­нирования.

Пробег выставленного на продажу экземпляра — 24 000 миль (38 624 километра). Состояние идеальное, цена — 49 490 долларов, что примерно соответ­ствует стартовой цене на спорткупе Toyota GR Supra (от 42 990 долларов) в США.

Название M6 отличало купе для рынка США и Японии. В Европе авто­мобиль назывался M635CSi и был вершиной линейки 6 серии E24. Рядный шести­цилиндровый двигатель объёмом 3,5 л в американской моди­фикации (с каталити­ческим нейтрали­затором в выпускной системе) развивал 260 л.с. и 330 Нм. Европейская версия без катали­затора была мощнее — 286 л.с. и 340 Нм. Коробка передач у M6/M635CSi была одинаковая — пятиступен­чатая механическая Getrag.

Разгон до 97 км/ч (60 миль/ч) у американской версии занимает 6,8 секунды. Купе для Европы динамичнее на секунду.

Среди других отличий топовой версии — подвеска с изменён­ными настройками, уменьшенный на 10 мм дорожный просвет, передний спойлер, колёсные диски BBS RS диаметром 16 дюймов.