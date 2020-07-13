На продажу выставлен редкий BMW M6 с акульим носом. Состояние впечатляет
Артем Шахнович
Редкий спорткар BMW M6 1988 года выставлен на онлайн-аукцион eBay. Состояние машины идеальное, а цена — всего 50 000 долларов.
Купе со знаменитым акульим передком в кузове E24 — большая редкость для США. Всего в Америке было продано 1677 экземпляров, что делает каждый из них объектом коллекционирования.
Пробег выставленного на продажу экземпляра — 24 000 миль (38 624 километра). Состояние идеальное, цена — 49 490 долларов, что примерно соответствует стартовой цене на спорткупе Toyota GR Supra (от 42 990 долларов) в США.
Название M6 отличало купе для рынка США и Японии. В Европе автомобиль назывался M635CSi и был вершиной линейки 6 серии E24. Рядный шестицилиндровый двигатель объёмом 3,5 л в американской модификации (с каталитическим нейтрализатором в выпускной системе) развивал 260 л.с. и 330 Нм. Европейская версия без катализатора была мощнее — 286 л.с. и 340 Нм. Коробка передач у M6/M635CSi была одинаковая — пятиступенчатая механическая Getrag.
Разгон до 97 км/ч (60 миль/ч) у американской версии занимает 6,8 секунды. Купе для Европы динамичнее на секунду.
Среди других отличий топовой версии — подвеска с изменёнными настройками, уменьшенный на 10 мм дорожный просвет, передний спойлер, колёсные диски BBS RS диаметром 16 дюймов.
Модификация M6 E24 выпускалась с 1983 по 1989 год. Всего было произведено 5855 экземпляров.