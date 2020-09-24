Карбоновые диски и 212 сил: как выглядит первый в истории супербайк BMW M
Дмитрий Елизаров
Подразделения BMW M и BMW Motorrad представили свою первую совместную работу — супербайк BMW M 1000 RR. Новинка появится на рынке в марте 2021 года.
Четырёхцилиндровый рядный мотор супербайка (разработчики называют его BMW M RR) объёмом 1,0 литр создан на базе двигателей, применяющихся на гоночных мотоциклах. Двигатель с жидкостным охлаждением, коваными поршнями и облегчёнными титановыми шатунами способен раскручиваться до 15100
об./мини развивает 212 л.с. и 113 Нм крутящего момента.
До 100 км/ч мотоцикл разгонится за 3,1 секунды при максимальной скорости в
306 км/ч.
Специалисты BMW M участвовали в разработке аэродинамики наружных панелей супербайка, чтобы добиться максимальной прижимной силы. Это позволяет мотоциклу раньше ускоряться и позднее тормозить перед поворотами. Кроме того, подразделение создало для мотоцикла тормозные механизмы и карбоновые колёсные диски.
BMW M RR получил возможность выбора режимов работы ездовой электроники. Всего их насчитывается пять: Rain, Road, Dynamic, Race и Race
Pro1-3.Из водительских ассистентов супербайк оснащён также лонч-контролем, системой контроля тяги и функцией помощи при старте на подъёме. Комбинация приборов представляет собой 6,5-дюймовый дисплей со специализированным оформлением в М-стиле.
Как и для спорткаров серии М, для новинки предложат опциональный пакет M Competition, в который войдут, к примеру, дополнительные электронные ассистенты и карбоновые детали, усиленная цепь и компоненты, выполненные из металла методом фрезеровки.
Цена супербайка пока не названа. Схожий по характеристикам, но менее мощный (207 л.с.) BMW S 1000 RR оценён в России минимум в
1 545 000рублей.