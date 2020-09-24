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Карбоновые диски и 212 сил: как выглядит первый в истории супербайк BMW M

Новости

Дмитрий Елизаров

Подразделения BMW M и BMW Motorrad пред­ставили свою первую совместную работу — супербайк BMW M 1000 RR. Новинка появится на рынке в марте 2021 года.

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  • Четырёхцилиндровый рядный мотор супербайка (разра­ботчики называют его BMW M RR) объёмом 1,0 литр создан на базе двигателей, применя­ющихся на гоночных мотоциклах. Двигатель с жидкостным охлаж­дением, коваными поршнями и облегчёнными титановыми шатунами способен раскручи­ваться до 15100 об./мин и развивает 212 л.с. и 113 Нм крутящего момента.

  • До 100 км/ч мотоцикл разгонится за 3,1 секунды при максимальной скорости в 306 км/ч.

  • Специалисты BMW M участвовали в разработке аэро­динамики наружных панелей супербайка, чтобы добиться максимальной прижимной силы. Это позволяет мотоциклу раньше ускоряться и позднее тормозить перед поворотами. Кроме того, подраз­деление создало для мотоцикла тормозные механизмы и карбоновые колёсные диски.

  • BMW M RR получил возможность выбора режимов работы ездовой электроники. Всего их насчиты­вается пять: Rain, Road, Dynamic, Race и Race Pro1-3. Из водитель­ских ассистентов супербайк оснащён также лонч-контролем, системой контроля тяги и функцией помощи при старте на подъёме. Комбинация приборов пред­ставляет собой 6,5-дюймовый дисплей со специали­зированным оформ­лением в М-стиле.

  • Как и для спорткаров серии М, для новинки предложат опци­ональный пакет M Competition, в который войдут, к примеру, допол­нительные электронные ассистенты и карбоновые детали, усиленная цепь и компоненты, выпол­ненные из металла методом фрезеровки.

  • Цена супербайка пока не названа. Схожий по характери­стикам, но менее мощный (207 л.с.) BMW S 1000 RR оценён в России минимум в 1 545 000 рублей.

Мотоцикл BMW M — как вам идея?

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