Карбоновые диски и 212 сил: как выглядит первый в истории супербайк BMW M

Четырёхцилиндровый рядный мотор супербайка (разра­ботчики называют его BMW M RR) объёмом 1,0 литр создан на базе двигателей, применя­ющихся на гоночных мотоциклах. Двигатель с жидкостным охлаж­дением, коваными поршнями и облегчёнными титановыми шатунами способен раскручи­ваться до 15100 об./мин и развивает 212 л.с. и 113 Нм крутящего момента.

До 100 км/ч мотоцикл разгонится за 3,1 секунды при максимальной скорости в 306 км/ч.

Специалисты BMW M участвовали в разработке аэро­динамики наружных панелей супербайка, чтобы добиться максимальной прижимной силы. Это позволяет мотоциклу раньше ускоряться и позднее тормозить перед поворотами. Кроме того, подраз­деление создало для мотоцикла тормозные механизмы и карбоновые колёсные диски.

BMW M RR получил возможность выбора режимов работы ездовой электроники. Всего их насчиты­вается пять: Rain, Road, Dynamic, Race и Race Pro1-3. Из водитель­ских ассистентов супербайк оснащён также лонч-контролем, системой контроля тяги и функцией помощи при старте на подъёме. Комбинация приборов пред­ставляет собой 6,5-дюймовый дисплей со специали­зированным оформ­лением в М-стиле.

Как и для спорткаров серии М, для новинки предложат опци­ональный пакет M Competition, в который войдут, к примеру, допол­нительные электронные ассистенты и карбоновые детали, усиленная цепь и компоненты, выпол­ненные из металла методом фрезеровки.