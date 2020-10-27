Суперкар BMW M1 продюсера группы Boney M пустят с молотка. Очень дорого

BMW M1 был приобретён знаменитым продюсером в феврале 1980 года. Фрэнк Фариан владел им около 10 лет и за это время смог договориться с BMW Motorsport о доработках своего суперкара. Внешность M1 была модифи­цирована в том же стиле, в котором оформ­лялись гоночные варианты суперкара для монокубка Procar BMW M1.

Благодаря усилиям первого хозяина купе обзаве­лось, к примеру, оригиналь­ными 17-дюймо ­выми колёсами и огромным антикрылом в задней части.

Помимо Фариана, список владельцев этого M1 включает ещё трёх коллекци­онеров. Последний, который и выставил авто­мобиль на продажу, демонстри­ровал его в нынешнем году на выставке Salon Privé Concours d'Elégance. Авто­мобиль удостоился первого приза в одной из категорий.

Всего в BMW Motorsport собрали только 453 экзем­пляра M1. Сколько автомобилей, предназ­наченных для дорог общего пользо­вания, несут на себе бодикит Procar, неизвестно. Оснащались M1 шести­цилиндровым 3,5-литровым мотором, развивающим 281 л.с. и 324 Нм крутящего момента.