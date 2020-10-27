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Суперкар BMW M1 продюсера группы Boney M пустят с молотка. Очень дорого

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Дмитрий Елизаров

На аукционе Silverstone 14 ноября будет выставлен на продажу суперкар BMW M1 с заводскими доработками в стиле Procar. Когда-то он принад­лежал Фрэнку Фариану, создателю музыкаль­ного коллектива Boney M. За суперкар планируется выручить до 435 тысяч фунтов (567 тысяч долларов или 43,2 миллиона рублей).

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  • BMW M1 был приобретён знаменитым продюсером в феврале 1980 года. Фрэнк Фариан владел им около 10 лет и за это время смог договориться с BMW Motorsport о доработках своего суперкара. Внешность M1 была модифи­цирована в том же стиле, в котором оформ­лялись гоночные варианты суперкара для монокубка Procar BMW M1.

  • Благодаря усилиям первого хозяина купе обзаве­лось, к примеру, оригиналь­ными 17-дюймо­выми колёсами и огромным антикрылом в задней части.

  • Помимо Фариана, список владельцев этого M1 включает ещё трёх коллекци­онеров. Последний, который и выставил авто­мобиль на продажу, демонстри­ровал его в нынешнем году на выставке Salon Privé Concours d'Elégance. Авто­мобиль удостоился первого приза в одной из категорий.

  • Всего в BMW Motorsport собрали только 453 экзем­пляра M1. Сколько автомобилей, предназ­наченных для дорог общего пользо­вания, несут на себе бодикит Procar, неизвестно. Оснащались M1 шести­цилиндровым 3,5-литровым мотором, развивающим 281 л.с. и 324 Нм крутящего момента.

  • 17 октября на аукционе Bohams был продан ещё один редкий BMW — кабриолет 503, когда-то принад­лежавший гонщику Джону Сёртису. Авто­мобиль сменил владельца за 230 тысяч фунтов (299 тысяч долларов или 22,9 млн рублей).

Слушали в молодости Boney M, верно?

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