Суперкар BMW M1 продюсера группы Boney M пустят с молотка. Очень дорого
Дмитрий Елизаров
На аукционе Silverstone 14 ноября будет выставлен на продажу суперкар BMW M1 с заводскими доработками в стиле Procar. Когда-то он принадлежал Фрэнку Фариану, создателю музыкального коллектива Boney M. За суперкар планируется выручить до 435 тысяч фунтов (567 тысяч долларов или 43,2 миллиона рублей).
BMW M1 был приобретён знаменитым продюсером в феврале 1980 года. Фрэнк Фариан владел им около 10 лет и за это время смог договориться с BMW Motorsport о доработках своего суперкара. Внешность M1 была модифицирована в том же стиле, в котором оформлялись гоночные варианты суперкара для монокубка Procar BMW M1.
Благодаря усилиям первого хозяина купе обзавелось, к примеру, оригинальными
17-дюймовыми колёсами и огромным антикрылом в задней части.
Помимо Фариана, список владельцев этого M1 включает ещё трёх коллекционеров. Последний, который и выставил автомобиль на продажу, демонстрировал его в нынешнем году на выставке Salon Privé Concours d'Elégance. Автомобиль удостоился первого приза в одной из категорий.
Всего в BMW Motorsport собрали только 453 экземпляра M1. Сколько автомобилей, предназначенных для дорог общего пользования, несут на себе бодикит Procar, неизвестно. Оснащались M1 шестицилиндровым 3,5-литровым мотором, развивающим 281 л.с. и 324 Нм крутящего момента.
17 октября на аукционе Bohams был продан ещё один редкий BMW — кабриолет 503, когда-то принадлежавший гонщику Джону Сёртису. Автомобиль сменил владельца за 230 тысяч фунтов (299 тысяч долларов или 22,9 млн рублей).