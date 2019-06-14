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BMW покажет будущее M-версий на концепт-каре

Новости

Николай Андреев

Компания BMW опубликовала первые изображения концепт-кара Vision M NEXT. Его полностью рассекретят на специальной презентации в Мюнхене через несколько дней.

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  • Судя по тизерам, загадочный автомобиль будет выполнен в кузове купе, получит трёхцветную окраску и множество воздухозаборников. В BMW заявили, что он продемонстрирует направление, в котором станут развиваться спортивные модели марки.

  • Ранее слово NEXT баварская компания использовала только для электромобилей. Не исключено, что Vision M NEXT будет оснащаться гибридной или электрической силовой установкой.

Эти тизеры получились информативными?

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