BMW покажет будущее M-версий на концепт-каре

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Среднемоторный спорткар от Renault стал мощнее
Николай Андреев
Компания BMW опубликовала первые изображения концепт-кара Vision M NEXT. Его полностью рассекретят на специальной презентации в Мюнхене через несколько дней.
Судя по тизерам, загадочный автомобиль будет выполнен в кузове купе, получит трёхцветную окраску и множество воздухозаборников. В BMW заявили, что он продемонстрирует направление, в котором станут развиваться спортивные модели марки.
Ранее слово NEXT баварская компания использовала только для электромобилей. Не исключено, что Vision M NEXT будет оснащаться гибридной или электрической силовой установкой.