В Канаде найдена брошенная стоянка с 2966 новыми BMW и MINI
Николай Андреев
В Ванкувере на площадке аукционного дома ADESA, занимающегося продажей повреждённых автомобилей, стоят 2966 машин BMW и MINI 2014 года выпуска, на которых никто никогда не ездил. О судьбе этих машин рассказал портал Jalopnik.
Автомобили BMW и MINI находились в порту Галифакс в феврале 2015 года, когда на них обрушился сильный шторм. После этого департамент транспорта Канады проверил автомобили и запретил их эксплуатацию, так как они длительное время подвергались воздействию солёной воды. Из-за неё у машин есть невидимые снаружи повреждения — например, коррозия на электрических разъёмах. Эти дефекты могут привести к аварийным ситуациям на дороге.
Концерну BMW пришлось списать автомобили и выпустить для заказчиков новые экземпляры. Среди списанных машин — BMW 2-, 3-, 4-, 5-, 6-й и 7-й серий, i3, i8, X1, Z4, M4, M6, а также Alpina B6. Среди MINI пострадали модели Cooper, Coupe, Roadster, Cooper Convertible и Paceman.
Повреждённые автомобили до сих пор стоят на закрытой площадке, ожидая утилизации. Когда она пройдёт — неизвестно, но за четыре года машины, находясь под открытым небом, уже начали приходить в негодность.