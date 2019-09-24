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В Канаде найдена брошенная стоянка с 2966 новыми BMW и MINI

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Николай Андреев

В Ванкувере на площадке аукционного дома ADESA, занимающе­гося продажей повреждённых автомо­билей, стоят 2966 машин BMW и MINI 2014 года выпуска, на которых никто никогда не ездил. О судьбе этих машин рассказал портал Jalopnik.

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  • Автомобили BMW и MINI находились в порту Галифакс в феврале 2015 года, когда на них обрушился сильный шторм. После этого департа­мент транспорта Канады проверил автомо­били и запретил их эксплу­атацию, так как они дли­тельное время подверга­лись воздей­ствию солёной воды. Из-за неё у машин есть невидимые снаружи повреждения — например, коррозия на электри­ческих разъёмах. Эти дефекты могут привести к аварийным ситуациям на дороге.

  • Концерну BMW пришлось списать автомобили и выпустить для заказчиков новые экзем­пляры. Среди списанных машин — BMW 2-, 3-, 4-, 5-, 6-й и 7-й серий, i3, i8, X1, Z4, M4, M6, а также Alpina B6. Среди MINI пострадали модели Cooper, Coupe, Roadster, Cooper Convertible и Paceman.

  • Повреждённые автомобили до сих пор стоят на закрытой площадке, ожидая утили­зации. Когда она пройдёт — неизвестно, но за четыре года машины, находясь под открытым небом, уже начали приходить в негодность.

Что нужно сделать с этими автомобилями?

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