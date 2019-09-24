В Канаде найдена брошенная стоянка с 2966 новыми BMW и MINI

Автомобили BMW и MINI находились в порту Галифакс в феврале 2015 года, когда на них обрушился сильный шторм. После этого департа­мент транспорта Канады проверил автомо­били и запретил их эксплу­атацию, так как они дли­тельное время подверга­лись воздей­ствию солёной воды. Из-за неё у машин есть невидимые снаружи повреждения — например, коррозия на электри­ческих разъёмах. Эти дефекты могут привести к аварийным ситуациям на дороге.