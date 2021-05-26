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BMW M4 превратился в кабриолет: 510 сил и 3,7 секунды до сотни

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Дмитрий Елизаров

Компания BMW представила открытую моди­фикацию купе M4. Кабриолет будет комп­лекто­ваться только одной моди­фикацией трёх­литровой «турбо­шестёрки» и по умолчанию получит полный привод. До 100 км/ч новинка ускорится на 0,2 секунды медленнее купе, зато на то, чтобы убрать крышу в специальный отсек, уйдёт всего 18 секунд.

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  • Тканевый верх новой конструкции не только оказался на 40% легче жёсткой крыши кабриолета преды­дущего поколения, но и высвободил 80 дополни­тельных литров багажника за счёт компактности. Произво­дитель утверждает, что дизайн крыши разрабаты­вался таким образом, чтобы с закрытым верхом кабриолет не отличался бы силуэтом от купе. Тем не менее индивидуали­зировать внешность новинки можно будет при помощи сразу нескольких опциональных пакетов.

  • Кабриолет, который полностью именуется BMW M4 Competition Convertible xDrive, оснастят трёх­литровым мотором, развивающим 510 л.с. и 650 Нм крутящего момента. Работает двигатель в паре с восьми­ступенчатым спортивным «автоматом» и фирменной системой полного привода, для которой, как и у купе, доступны три режима работы (включая полностью задне­приводный). Часть настроек позволяет кабриолету управляемые силовые скольжения.

  • 100 км/ч кабриолет наберёт за 3,7 секунды при максимальной скорости 250 км/ч, но опционально ограни­читель можно сдвинуть до 280 км/ч. Кроме того, среди опций значатся карбоновые тормоза с 400-милли­метровыми дисками, система трекшн-контроля с десяти­ступенчатой регулировкой и телеметрия, а также спортивные кресла на угле­пластиковом каркасе.

  • В стандартное оснащение кабриолета войдут адаптивная подвеска, активный М-диф­ференциал, 19-дюймовые колёсные диски для передней оси и 20-дюймовые сзади, а также система динамической стабили­зации. Спортивный салон отделают кожей и снабдят трёхзонным климат-контролем, а за медиа­возможности будут отвечать 12,3-дюймовые приборы и 10,25-дюймовый центральный тачскрин.

  • Старт производства кабриолета намечен на июль нынешнего года, сразу после этого BMW откроет и приём заказов. Цены на новинку пока не названы.

  • Систему полного привода BMW M3 и M4 получили в апреле нынешнего года. Её появление привело к необходи­мости переработки передней подвески, но заметно улучшило динамику спорткаров.

Кабриолет или купе?

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