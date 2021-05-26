BMW M4 превратился в кабриолет: 510 сил и 3,7 секунды до сотни
Дмитрий Елизаров
Компания BMW представила открытую модификацию купе M4. Кабриолет будет комплектоваться только одной модификацией трёхлитровой «турбошестёрки» и по умолчанию получит полный привод. До
Тканевый верх новой конструкции не только оказался на 40% легче жёсткой крыши кабриолета предыдущего поколения, но и высвободил 80 дополнительных литров багажника за счёт компактности. Производитель утверждает, что дизайн крыши разрабатывался таким образом, чтобы с закрытым верхом кабриолет не отличался бы силуэтом от купе. Тем не менее индивидуализировать внешность новинки можно будет при помощи сразу нескольких опциональных пакетов.
Кабриолет, который полностью именуется BMW M4 Competition Convertible xDrive, оснастят трёхлитровым мотором, развивающим 510 л.с. и 650 Нм крутящего момента. Работает двигатель в паре с восьмиступенчатым спортивным «автоматом» и фирменной системой полного привода, для которой, как и у купе, доступны три режима работы (включая полностью заднеприводный). Часть настроек позволяет кабриолету управляемые силовые скольжения.
100 км/ч кабриолет наберёт за 3,7 секунды при максимальной скорости
250 км/ч,но опционально ограничитель можно сдвинуть до 280 км/ч.Кроме того, среди опций значатся карбоновые тормоза с 400-миллиметровыми дисками, система трекшн-контроля с десятиступенчатой регулировкой и телеметрия, а также спортивные кресла на углепластиковом каркасе.
В стандартное оснащение кабриолета войдут адаптивная подвеска, активный
М-дифференциал, 19-дюймовые колёсные диски для передней оси и 20-дюймовые сзади, а также система динамической стабилизации. Спортивный салон отделают кожей и снабдят трёхзонным климат-контролем, а за медиавозможности будут отвечать 12,3-дюймовые приборы и 10,25-дюймовый центральный тачскрин.
Старт производства кабриолета намечен на июль нынешнего года, сразу после этого BMW откроет и приём заказов. Цены на новинку пока не названы.
Систему полного привода BMW M3 и M4 получили в апреле нынешнего года. Её появление привело к необходимости переработки передней подвески, но заметно улучшило динамику спорткаров.