На продажу выставлен BMW M5 из 90-х в очень редком кузове универсал
Артём Шахнович
На онлайн-аукционе Bring a Trailer на продажу выставлен спортуниверсал из начала девяностых годов двадцатого века — BMW M5 Touring E34, пребывающий в превосходном состоянии. Цена — 34 000 долларов (около
В объявлении сказано, что автомобиль был куплен новым в Германии и ввезён в Калифорнию в 2007 году, и лишь в
2014-мсменил владельца. По неизвестным причинам ему заменили двигатель: вместо штатной рядной «шестёрки» S38B38 объёмом 3,8 литра (340 л.с.) поставили точно такую же. Коробка передач — пятиступенчатая механическая Getrag 280.
После прибытия в Штаты спортуниверсал покрасили в оригинальный цвет Diamantschwarz Metallic и обновили обивку сидений. Также был установлен дифференциал с блокировкой и главным передаточным отношением 3.73:1, заменены выпускная система, подвеска и система охлаждения. В 2012 году
из-засколов перекрашивались бампер, капот и передние крылья.
В оснащение спортуниверсала входят чёрный кожаный салон, обогрев передних сидений, климат-контроль, люк в крыше и оригинальные колёсные диски диаметром 17 дюймов.
Пробег автомобиля — 385 000 километров.
Модель BMW M5 E34 выпускалась с 1988 по 1995 год в версиях седан и универсал. Последние считаются одними из самых редких автомобилей от BMW M. Всего был произведён 891 универсал М5 в этом кузове.