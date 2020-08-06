На продажу выставлен BMW M5 из 90-х в очень редком кузове универсал

В объявлении сказано, что автомобиль был куплен новым в Германии и ввезён в Кали­форнию в 2007 году, и лишь в 2014-м сменил владельца. По неизве­стным причинам ему заменили двигатель: вместо штатной рядной «шестёрки» S38B38 объёмом 3,8 литра (340 л.с.) поставили точно такую же. Коробка передач — пятиступен­чатая механическая Getrag 280.

После прибытия в Штаты спортуниверсал покрасили в оригинальный цвет Diamantschwarz Metallic и обновили обивку сидений. Также был установ­лен дифферен­циал с блокировкой и главным пере­даточным отношением 3.73:1, заменены выпускная система, подвеска и система охлаждения. В 2012 году из-за сколов пере­краши­вались бампер, капот и передние крылья.

В оснащение спортуниверсала входят чёрный кожаный салон, обогрев передних сидений, климат-контроль, люк в крыше и оригинальные колёсные диски диаметром 17 дюймов.

Пробег автомобиля — 385 000 километров.