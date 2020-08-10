В России продаётся BMW M5 1993 года по цене нового Porsche Caуenne

Судя по фотографиям, автомобиль находится в отличном техническом и внешнем состоянии. Какова его история и почему пробег столь мал — неизвестно.

BMW M5 E34 оснащён 340-сильным рядным шести­цилиндровым двигателем объёмом 3,8 л, который пришёл на смену 3,6-литровому мощностью 315 л.с. в конце 1991 года. Такой спортседан разгоняется до 100 км/ч примерно за 6 секунд. BMW M5 E34 стала последним спорткаром на базе 5 серии с рядным шести­цилиндровым двигателем. Последующие поколения перешли на агрегаты V8 и V10.

Спорткар выпускался с 1988 по 1995 год. Всего было построено 12 254 экземпляра, из которых 891 — в кузове универсал.