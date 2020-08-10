В России продаётся BMW M5 1993 года по цене нового Porsche Caуenne
Артём Шахнович
На продажу на Авто.ру выставлен редкий автомобиль — спортседан BMW M5 E34 1993 года выпуска с пробегом 26 000 километров. Цена — 5,3 миллиона рублей. Столько стоит, например, новый Porsche Caуenne.
Судя по фотографиям, автомобиль находится в отличном техническом и внешнем состоянии. Какова его история и почему пробег столь мал — неизвестно.
BMW M5 E34 оснащён 340-сильным рядным шестицилиндровым двигателем объёмом 3,8 л, который пришёл на смену 3,6-литровому мощностью 315 л.с. в конце 1991 года. Такой спортседан разгоняется до
100 км/чпримерно за 6 секунд. BMW M5 E34 стала последним спорткаром на базе 5 серии с рядным шестицилиндровым двигателем. Последующие поколения перешли на агрегаты V8 и V10.
Спорткар выпускался с 1988 по 1995 год. Всего было построено 12 254 экземпляра, из которых 891 — в кузове универсал.
Сейчас один из таких универсалов продаётся на онлайн-аукционе Bring a Trailer за 34 000 долларов. Автомобиль с пробегом 385 000 километров находится в Калифорнии.