Грубая сила: посмотрите на дрэговую гонку 1000-сильной BMW M5 и раллийных машин

Раритетному «Форду» удалось поучаствовать лишь в одном заезде, после чего у него произошла серьёзная поломка двигателя с угрозой возгорания. Модель середины 1980-х оснащена 500-сильной (750 Нм) «турбо­четвёркой» и полным приводом, стоимость такой машины сегодня достигает 400 тысяч фунтов стерлингов (почти 42 миллиона рублей).

Ралли-кроссовая Fiesta обладает схожей отдачей — у неё двух­литровый двигатель мощностью 550 л.с. (700 Нм). Цена гоночного авто­мобиля равна примерно 150 тысячам фунтов стерлингов (15,5 миллиона рублей).

MINI для мирового чемпионата WRC мощнее и дороже собратьев. Здесь «турбо­четвёрка» с 600 силами и крутящим моментом в 1000 Нм, привод — полный. Его ценник составляет около 600 тысяч фунтов (почти 62 миллиона).

Основательно доработанная M5 в этом тесте самая мощная, но и значительно более тяжёлая машина. 4,4-литровый V8 с тюнингом Evolve выдаёт 1000 сил, масса четырёх­дверки почти достигает 2000 кило­граммов. Раллийные машины примерно на 700 килограммов легче.