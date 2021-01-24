Илон Маск объявил конкурс. Победителю обещано 100 миллионов долларов

Грубая сила: посмотрите на дрэговую гонку 1000-сильной BMW M5 и раллийных машин

Новости

Михаил Кондратьев

Британский портал Carwow провёл необычную дрэговую гонку. В очередном состязании на прямой сравнили тюнинго­ванную BMW M5 и раллийные машины разных лет и классов. Это актуальный «боевой» MINI из WRC, Ford Fiesta преды­дущего поколения в моди­фикации для британского чемпи­оната BRC и легендарный Ford RS200 группы B.

  • Раритетному «Форду» удалось поучаствовать лишь в одном заезде, после чего у него произошла серьёзная поломка двигателя с угрозой возгорания. Модель середины 1980-х оснащена 500-сильной (750 Нм) «турбо­четвёркой» и полным приводом, стоимость такой машины сегодня достигает 400 тысяч фунтов стерлингов (почти 42 миллиона рублей).

  • Ралли-кроссовая Fiesta обладает схожей отдачей — у неё двух­литровый двигатель мощностью 550 л.с. (700 Нм). Цена гоночного авто­мобиля равна примерно 150 тысячам фунтов стерлингов (15,5 миллиона рублей).

  • MINI для мирового чемпионата WRC мощнее и дороже собратьев. Здесь «турбо­четвёрка» с 600 силами и крутящим моментом в 1000 Нм, привод — полный. Его ценник составляет около 600 тысяч фунтов (почти 62 миллиона).

  • Основательно доработанная M5 в этом тесте самая мощная, но и значительно более тяжёлая машина. 4,4-литровый V8 с тюнингом Evolve выдаёт 1000 сил, масса четырёх­дверки почти достигает 2000 кило­граммов. Раллийные машины примерно на 700 килограммов легче.

  • Эта М5 неоднократно участвовала в дрэговых гонках Carwow и стала быстрейшим автомобилем.

Предсказуемый результат или удивительный?

Почитать ещё
Разместить рекламуДилерам
ПомощьСтань частью команды
О проектеАналитика Авто.ру
Саша Котов
МоскваСанкт-ПетербургВладимирВолгоградВоронежЕкатеринбург
ИвановоКазаньКалугаКостромаКраснодарКрасноярск
Нижний НовгородНовосибирскОмскПермьРостов-на-ДонуСамара
СаратовТверьТулаУфаЧелябинскЯрославль
Алтайский крайАмурская областьАрхангельская областьАстраханская областьБелгородская областьБрянская областьВладимирская областьВолгоградская областьВологодская областьВоронежская областьЕврейская автономная областьЗабайкальский крайИвановская областьИркутская областьКабардино-Балкарская РеспубликаКалининградская областьКалужская областьКамчатский крайКарачаево-Черкесская РеспубликаКемеровская областьКировская область
Костромская областьКраснодарский крайКрасноярский крайКурганская областьКурская областьЛипецкая областьМагаданская областьМосква и Московская областьМурманская областьНенецкий автономный округНижегородская областьНовгородская областьНовосибирская областьОмская областьОренбургская областьОрловская областьПензенская областьПермский крайПриморский крайПсковская областьРеспублика Адыгея
Республика АлтайРеспублика БашкортостанРеспублика БурятияРеспублика ДагестанРеспублика ИнгушетияРеспублика КалмыкияРеспублика КарелияРеспублика КомиРеспублика КрымРеспублика Марий ЭлРеспублика МордовияРеспублика Саха (Якутия)Республика Северная Осетия — АланияРеспублика ТатарстанРеспублика ТываРеспублика ХакасияРостовская областьРязанская областьСамарская областьСанкт-Петербург и Ленинградская область
Саратовская областьСахалинская областьСвердловская областьСмоленская областьСтавропольский крайТамбовская областьТверская областьТомская областьТульская областьТюменская областьУдмуртская РеспубликаУльяновская областьХабаровский крайХанты-Мансийский автономный округ - ЮграЧелябинская областьЧеченская РеспубликаЧувашская РеспубликаЧукотский автономный округЯмало-Ненецкий автономный округЯрославская область
Авто.ру — один из самых посещаемых автомобильных сайтов в российском интернете
Мы предлагаем большой выбор легковых автомобилей, грузового и коммерческого транспорта, мототехники, спецтехники и многих других видов транспортных средств
© 1996–2022 ООО «Яндекс.Вертикали»Пользовательское соглашение