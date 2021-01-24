Грубая сила: посмотрите на дрэговую гонку 1000-сильной BMW M5 и раллийных машин
Михаил Кондратьев
Британский портал Carwow провёл необычную дрэговую гонку. В очередном состязании на прямой сравнили тюнингованную BMW M5 и раллийные машины разных лет и классов. Это актуальный «боевой» MINI из WRC, Ford Fiesta предыдущего поколения в модификации для британского чемпионата BRC и легендарный Ford RS200 группы B.
Раритетному «Форду» удалось поучаствовать лишь в одном заезде, после чего у него произошла серьёзная поломка двигателя с угрозой возгорания. Модель середины
1980-хоснащена 500-сильной (750 Нм) «турбочетвёркой» и полным приводом, стоимость такой машины сегодня достигает 400 тысяч фунтов стерлингов (почти 42 миллиона рублей).
Ралли-кроссовая Fiesta обладает схожей отдачей — у неё двухлитровый двигатель мощностью 550 л.с. (700 Нм). Цена гоночного автомобиля равна примерно 150 тысячам фунтов стерлингов (15,5 миллиона рублей).
MINI для мирового чемпионата WRC мощнее и дороже собратьев. Здесь «турбочетвёрка» с 600 силами и крутящим моментом в 1000 Нм, привод — полный. Его ценник составляет около 600 тысяч фунтов (почти 62 миллиона).
Основательно доработанная M5 в этом тесте самая мощная, но и значительно более тяжёлая машина. 4,4-литровый V8 с тюнингом Evolve выдаёт 1000 сил, масса четырёхдверки почти достигает 2000 килограммов. Раллийные машины примерно на 700 килограммов легче.
Эта М5 неоднократно участвовала в дрэговых гонках Carwow и стала быстрейшим автомобилем.