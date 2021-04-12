На аукционе продают редкую 33-летнюю BMW M3. Она уже стоит 5,5 миллиона рублей
Михаил Кондратьев
На онлайн-аукционе британского портала The Market идут торги за редкую BMW M3 (E30) 1988 года выпуска. Это версия Evolution II, всего было выпущено 500 таких машин. Текущая максимальная ставка составляет 52 тысячи фунтов стерлингов или около 5,5 миллиона рублей.
Спецверсия первой M3 отличается увеличенной мощностью четырёхцилиндрового мотора (до 220 сил), особым обвесом, увеличенными колёсами и сниженной массой, для чего здесь установлены более тонкие боковые и заднее стёкла, а также облегчённая крышка багажника.
Выставленный на продажу экземпляр стал
183-мв серии и был куплен в том же 1988 году. Первый владелец продал её через десять лет, в руках второго машина задержалась на два года. После он продал двухдверку другу, в чьей семье и коллекции она осталась по сей день.
Пробег купе составляет 163 тысячи километров, и машина требует внимания: у неё имеются небольшие очаги коррозии. Также рекомендуется заменить шины, которые начали разрушаться из-за возраста.
Вместе с тем автомобиль сохранил родную краску цвета Nagaro Silver. Некоторые компоненты уже менялись ранее — например, коробка передач со сцеплением, топливные бак и насос, а также топливные магистрали и радиатор.
Торги завершатся 12 апреля. Предполагается, что цена редкой M3 может вырасти до 80 тысяч фунтов (8,5 миллиона рублей), однако в прошлом году похожая E30 была продана на той же площадке за 54,6 тысячи.