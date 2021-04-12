На аукционе продают редкую 33-летнюю BMW M3. Она уже стоит 5,5 миллиона рублей

Спецверсия первой M3 отличается увеличенной мощностью четырёх­цилиндрового мотора (до 220 сил), особым обвесом, увеличенными колёсами и сниженной массой, для чего здесь установлены более тонкие боковые и заднее стёкла, а также облегчённая крышка багажника.

Выставленный на продажу экземпляр стал 183-м в серии и был куплен в том же 1988 году. Первый владелец продал её через десять лет, в руках второго машина задержалась на два года. После он продал двухдверку другу, в чьей семье и коллекции она осталась по сей день.

Пробег купе составляет 163 тысячи километров, и машина требует внимания: у неё имеются небольшие очаги коррозии. Также рекомендуется заменить шины, которые начали разрушаться из-за возраста.

Вместе с тем автомобиль сохранил родную краску цвета Nagaro Silver. Некоторые компоненты уже менялись ранее — например, коробка передач со сцеплением, топливные бак и насос, а также топливные магистрали и радиатор.