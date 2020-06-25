«Бумер» мечты из 1980-х: редкий BMW M3 Evolution уйдёт с молотка

Нового владельца будет искать тёмно-серая M3 E30 в версии Evolution. Такие спорткары появились в 1988 году с увеличенной до 220 л.с. мощностью четырёх­цилиндрового двигателя объёмом 2,3 л, колёсными дисками размерностью 16x7,5, более тонкими и лёгкими боковыми и задним стёклами, облегчённой крышкой багажника и видо­изменённым передним сплиттером. Всего было построено 500 таких машин.

Экземпляр на фотографиях ввезли на территорию Великобритании в середине девяностых годов, и, судя по всему, он успел вволю насладиться местными извилистыми дорогами. Автомобиль намотал 125 620 миль (202 165 километров), причём 3000 миль назад (примерно 4800 километров) ему откапиталили двигатель. По данным The Market, среди недостатков — пара точек ржавчины под уплотнителем лобового стекла.