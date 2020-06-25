«Бумер» мечты из 1980-х: редкий BMW M3 Evolution уйдёт с молотка
Артем Шахнович
В понедельник, 29 июня, онлайн-площадка The Market начнёт торги за классический баварский спорткар. В настоящее время стоимость таких BMW составляет сотни тысяч долларов.
Нового владельца будет искать тёмно-серая M3 E30 в версии Evolution. Такие спорткары появились в 1988 году с увеличенной до 220 л.с. мощностью четырёхцилиндрового двигателя объёмом 2,3 л, колёсными дисками размерностью 16x7,5, более тонкими и лёгкими боковыми и задним стёклами, облегчённой крышкой багажника и видоизменённым передним сплиттером. Всего было построено 500 таких машин.
Экземпляр на фотографиях ввезли на территорию Великобритании в середине девяностых годов, и, судя по всему, он успел вволю насладиться местными извилистыми дорогами. Автомобиль намотал 125 620 миль (202 165 километров), причём 3000 миль назад (примерно 4800 километров) ему откапиталили двигатель. По данным The Market, среди недостатков — пара точек ржавчины под уплотнителем лобового стекла.
Прогнозировать окончательную цену M3 сложно, но на низкую стоимость рассчитывать не приходится — такие «эмки» обычно дороги или очень дороги, за них отдают сотни тысяч долларов.
Например, в январе 2020 года были проданы два спорткара M3, принадлежавших звезде «Форсажа», актёру Полу Уокеру. Модель 1991 года ушла за 220 тысяч долларов, а купе, выпущенное в