BMW и Daimler приостановили совместную разработку беспилотников
Николай Андреев
Немецкие концерны BMW и Daimler в 2019 году объявили о запуске пяти совместных проектов. Спустя год компании прекратили работу над одним из них — созданием систем автономного управления.
Партнёры планировали к 2025 году сделать единую платформу для автомобилей с автопилотом третьего (самостоятельное функционирование системы при стабильной дорожной обстановке) и четвёртого (управление машиной без водителя в большинстве ситуаций) уровней автономности. Вдобавок эти же наработки хотели внедрять в обычные модели обоих концернов.
Причиной отказа стали экономические и юридические проблемы. Теперь BMW и Daimler сосредоточат усилия на собственных проектах с другими партнёрами.
Новое решение не затрагивает прочие совместные проекты двух немецких концернов. Среди них есть каршеринг, прокат автомобилей и велосипедов, райдшеринг, развитие электромобильных технологий и сетей зарядных станций. Кроме того, в BMW и Daimler не исключают, что в будущем вернутся к идее совместной разработки беспилотников.