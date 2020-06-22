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BMW и Daimler приостановили совместную разработку беспилотников

Новости

Николай Андреев

Немецкие концерны BMW и Daimler в 2019 году объявили о запуске пяти совместных проектов. Спустя год компании прекратили работу над одним из них — созданием систем автономного управления. 

  • Партнёры планировали к 2025 году сделать единую платформу для авто­мобилей с автопилотом третьего (само­стоятельное функцио­нирование системы при стабильной дорожной обстановке) и четвёртого (управ­ление машиной без водителя в большин­стве ситуаций) уровней автоном­ности. Вдобавок эти же наработки хотели внедрять в обычные модели обоих концернов.

  • Причиной отказа стали экономические и юридиче­ские проблемы. Теперь BMW и Daimler сосредоточат усилия на собственных проектах с другими партнёрами. 

  • Новое решение не затрагивает прочие совместные проекты двух немецких концернов. Среди них есть каршеринг, прокат автомобилей и велоси­педов, райдшеринг, развитие электро­мобильных технологий и сетей зарядных станций. Кроме того, в BMW и Daimler не исключают, что в будущем вернутся к идее совместной разработки беспилотников.

BMW и Daimler зря отказались от совместного создания автопилота?

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