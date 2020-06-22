BMW и Daimler приостановили совместную разработку беспилотников

Партнёры планировали к 2025 году сделать единую платформу для авто­мобилей с автопилотом третьего (само­стоятельное функцио­нирование системы при стабильной дорожной обстановке) и четвёртого (управ­ление машиной без водителя в большин­стве ситуаций) уровней автоном­ности. Вдобавок эти же наработки хотели внедрять в обычные модели обоих концернов.

Причиной отказа стали экономические и юридиче­ские проблемы. Теперь BMW и Daimler сосредоточат усилия на собственных проектах с другими партнёрами.