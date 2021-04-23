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Названы российские цены на полноприводные BMW M3 и M4

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Дмитрий Елизаров

Компания BMW озвучила стоимость новейших спорткаров в России. За систему полного привода на купе M4 придётся доплатить 280 тысяч рублей, а седан M3 будет поставляться в нашу страну только с приводом на обе оси: он оценён в 7 370 000 рублей, то есть на 20 тысяч дешевле моноприводной BMW M4.

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  • Полный привод предложен только для спорткаров в исполнении Competition с 510-сильной «турбошестёркой» на 3,0 литра и 8-диа­пазонным «автоматом». Седан и купе ускорятся до 100 км/ч за 3,5 секунды при максимальной скорости 290 км/ч при условии сдвига ограничителя.

  • В России полноприводные BMW M3 и M4 появятся в трёх линиях исполнения: помимо базового, преду­смотрены варианты M Special и M Special Pro. Уже в базовое оснащение войдут лазерная оптика, адаптивная подвеска и система телеметрии, а также спортивные кресла с электро­регулировками и отделкой кожей, обогрев руля и тому подобное.

  • Исполнение M Special подразумевает дополни­тельно вентиляцию передних кресел, акустику Harman/Kardon, проекци­онный дисплей и дистанци­онный запуск двигателя, а Pro-версия — карбоновые кресла и увеличение максимальной скорости с 250 до 290 км/ч.

  • Многодисковая муфта в системе М-привода работает с активным задним дифферен­циалом и заново откалибро­ванными системами стабили­зации и трекшн-контроля. Для интеграции привода на обе оси спорткарам изменили геометрию передней подвески, а также доработали рулевое управление и систему смазки двигателя. Сама система может функци­онировать в трёх режимах, причём один из них подразуме­вает полное отключение передней оси и стабили­зирующих ассистентов.

  • Седан BMW M3 стоит в России 7 370 000 рублей, купе BMW M4 с полным приводом — минимум 7 670 000 рублей. Старт производства спорткаров заплани­рован на июль нынешнего года.

  • Самый доступный полноприводный Porsche 911, способный ускориться до 100 км/ч за 4,2 секунды, стоит в России минимум 9 370 000 рублей. У 510-сильного купе Mercedes-AMG C 63 S полного привода нет, а стоит оно 8 110 000 рублей.

Полный привод или всё же задний?

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