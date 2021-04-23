Названы российские цены на полноприводные BMW M3 и M4
Дмитрий Елизаров
Компания BMW озвучила стоимость новейших спорткаров в России. За систему полного привода на купе M4 придётся доплатить 280 тысяч рублей, а седан M3 будет поставляться в нашу страну только с приводом на обе оси: он оценён в
Полный привод предложен только для спорткаров в исполнении Competition с 510-сильной «турбошестёркой» на 3,0 литра и
8-диапазонным «автоматом». Седан и купе ускорятся до 100 км/чза 3,5 секунды при максимальной скорости 290 км/чпри условии сдвига ограничителя.
В России полноприводные BMW M3 и M4 появятся в трёх линиях исполнения: помимо базового, предусмотрены варианты M Special и M Special Pro. Уже в базовое оснащение войдут лазерная оптика, адаптивная подвеска и система телеметрии, а также спортивные кресла с электрорегулировками и отделкой кожей, обогрев руля и тому подобное.
Исполнение M Special подразумевает дополнительно вентиляцию передних кресел, акустику Harman/Kardon, проекционный дисплей и дистанционный запуск двигателя, а Pro-версия — карбоновые кресла и увеличение максимальной скорости с 250 до
290 км/ч.
Многодисковая муфта в системе
М-приводаработает с активным задним дифференциалом и заново откалиброванными системами стабилизации и трекшн-контроля. Для интеграции привода на обе оси спорткарам изменили геометрию передней подвески, а также доработали рулевое управление и систему смазки двигателя. Сама система может функционировать в трёх режимах, причём один из них подразумевает полное отключение передней оси и стабилизирующих ассистентов.
Седан BMW M3 стоит в России
7 370 000рублей, купе BMW M4 с полным приводом — минимум 7 670 000рублей. Старт производства спорткаров запланирован на июль нынешнего года.
Самый доступный полноприводный Porsche 911, способный ускориться до
100 км/чза 4,2 секунды, стоит в России минимум 9 370 000рублей. У 510-сильного купе Mercedes-AMG C 63 S полного привода нет, а стоит оно 8 110 000рублей.