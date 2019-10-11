От одного до восьми: тест-драйв BMW M8 Competition

Трепещите — перед вами самая крутая BMW современности! В баварской семье не сыскать ничего быстрее и дороже, а индекс не оставляет сомнений: M8 – это выход за пределы всех правил. Пятая масть в преферансе, двенадцатый игрок на поле, «Что? Где? Когда?» с доступом в интернет… Словом, нечто невиданное и к чёртовой матери ломающее систему. Или нам попросту дурят голову обнаглевшие маркетологи?

В те короткие периоды, когда баварской ратью не правила великая и ужасная представительская «семёрка», флагманами неизменно становились суперкары: на рубеже семидесятых и восьмидесятых это была грозная M1, декадой позднее – легендарная «восьмёрка» E31. Она, правда, так и не получила полноценную M-версию: готовый к производству проект в последний момент отменили, и мир в итоге не перевернулся. Хотя точно должен был, попади на дороги монструозная M8 с 550-сильным V12 и разгоном до сотни за 3,4 секунды.