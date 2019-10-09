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Седан BMW M8 Gran Coupe почти не уступил в динамике купе

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Николай Андреев

Компания BMW представила седан M8 Gran Coupe, хотя сами баварцы называют его «четырёх­дверным купе». Новинка завершила форми­рование семей­ства восьмой серии, в которую, помимо стандартного Gran Coupe, входят настоящее купе, кабриолет и их M-версии.

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  • У битурбированного 4.4 V8 здесь те же настройки, что и у других версий M8: 600 л.с. «в базе» и 625 л.с. в испол­нении Competition. Крутящий момент в обоих случаях – 750 Н·м. Версия Gran Coupe тяжелее двух­дверной M8 на 95 кило­граммов. Но на паспортную динамику это не повлияло: 3,3 секунды до сотни у обычной версии, а Competition ещё на десятку быстрее. Аналогична и макси­мальная скорость – 250 км/ч или 305 км/ч с опциональным пакетом M Driver’s Package. Разница — только в разгоне с нуля до «двухсот»: седан ускоряется за 11,2 секунды (11 ровно у Competition), что на 0,4 секунды медленнее, чем купе.

  • Двигатель сочетается с восьмиступен­чатым «автоматом» и полным приводом M xDrive с активным задним дифферен­циалом и возмож­ностью полного отключения передней оси для дрифта.

  • Как и двухдверные BMW M8, седан оснащён «тормозами по проводам»: в системе вакуумный усилитель заменён электро­механи­ческим модулем с двумя режимами чувстви­тельности педали тормоза и усилия на ней – Comfort и Sport. Опционально предлага­ются углеродо­керамические тормозные диски.

  • Разумеется, на месте и фирменный M-антураж: аэродина­мический обвес с увеличен­ными воздушными каналами в передних крыльях, эксклю­зивные 20-дюймовые диски, гашетки настраи­ваемых М-режимов на руле, изменённые сиденья и другой селектор транс­миссии. За доплату предлага­ется пакет M Carbon Exterior Package, добавляющий углепласти­ковые детали во внешности и интерьере.

  • Мировые продажи BMW M8 Gran Coupe стартуют в апреле 2020 года. В России стоимость седана начинается с отметки 10 220 000 рублей. За версию Competition придётся доплатить 1 830 000 рублей.

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