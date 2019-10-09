Седан BMW M8 Gran Coupe почти не уступил в динамике купе

У битурбированного 4.4 V8 здесь те же настройки, что и у других версий M8: 600 л.с. «в базе» и 625 л.с. в испол­нении Competition. Крутящий момент в обоих случаях – 750 Н·м. Версия Gran Coupe тяжелее двух­дверной M8 на 95 кило­граммов. Но на паспортную динамику это не повлияло: 3,3 секунды до сотни у обычной версии, а Competition ещё на десятку быстрее. Аналогична и макси­мальная скорость – 250 км/ч или 305 км/ч с опциональным пакетом M Driver’s Package. Разница — только в разгоне с нуля до «двухсот»: седан ускоряется за 11,2 секунды (11 ровно у Competition), что на 0,4 секунды медленнее, чем купе.