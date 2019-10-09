Седан BMW M8 Gran Coupe почти не уступил в динамике купе
Николай Андреев
Компания BMW представила седан M8 Gran Coupe, хотя сами баварцы называют его «четырёхдверным купе». Новинка завершила формирование семейства восьмой серии, в которую, помимо стандартного Gran Coupe, входят настоящее купе, кабриолет и их
У битурбированного 4.4 V8 здесь те же настройки, что и у других версий M8: 600 л.с. «в базе» и 625 л.с. в исполнении Competition. Крутящий момент в обоих случаях – 750 Н·м. Версия Gran Coupe тяжелее двухдверной M8 на 95 килограммов. Но на паспортную динамику это не повлияло: 3,3 секунды до сотни у обычной версии, а Competition ещё на десятку быстрее. Аналогична и максимальная скорость –
250 км/чили 305 км/чс опциональным пакетом M Driver’s Package. Разница — только в разгоне с нуля до «двухсот»: седан ускоряется за 11,2 секунды (11 ровно у Competition), что на 0,4 секунды медленнее, чем купе.
Двигатель сочетается с восьмиступенчатым «автоматом» и полным приводом M xDrive с активным задним дифференциалом и возможностью полного отключения передней оси для дрифта.
Как и двухдверные BMW M8, седан оснащён «тормозами по проводам»: в системе вакуумный усилитель заменён электромеханическим модулем с двумя режимами чувствительности педали тормоза и усилия на ней – Comfort и Sport. Опционально предлагаются углеродокерамические тормозные диски.
Разумеется, на месте и фирменный M-антураж: аэродинамический обвес с увеличенными воздушными каналами в передних крыльях, эксклюзивные
20-дюймовыедиски, гашетки настраиваемых М-режимовна руле, изменённые сиденья и другой селектор трансмиссии. За доплату предлагается пакет M Carbon Exterior Package, добавляющий углепластиковые детали во внешности и интерьере.
Мировые продажи BMW M8 Gran Coupe стартуют в апреле 2020 года. В России стоимость седана начинается с отметки 10 220 000 рублей. За версию Competition придётся доплатить 1 830 000 рублей.