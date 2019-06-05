BMW M8: 600 сил и полный привод

Купе и кабриолет оснащаются 4,4-литровым турбированным V8, который выдаёт 600 л.с. и 750 Н·м крутящего момента (плюс 25 л.с. у версии Competition). Двигатель сочетается с восьмиступенчатым «автоматом» M Steptronic.

Купе M8 разгоняется до 100 км/ч за 3,3 секунды, кабриолет – за 3,4 секунды, а Competition-версии делают то же самое на 0,1 секунды быстрее. Максимальная скорость ограничена электроникой на 250 км/ч, а с опциональным пакетом M Driver’s Package отсечка сдвигается до 305 км/ч.

BMW M8 также укомплектовали системой полного привода с возможностью полного отключения передней оси. Такая же схема используется на седане M5 последнего поколения.

«Горячие» купе и кабриолет получили ещё и аэродинамический обвес, эксклюзивные 20-дюймовые диски, активный задний дифференциал, доработанную подвеску и перенастроенное рулевое управление.

Двухдверки также оснащены «тормозами по проводам»: вакуумный усилитель заменён электромеханическим аналогом с двумя режимами работы – Comfort и Sport. В зависимости от выбранного варианта будет меняться чувствительность педали тормоза и усилие на ней.

Версия Competition отличается от стандартной M8 не только большей мощностью, но и другими опорами двигателя, перенастроенным выпуском и более жёсткой подвеской.