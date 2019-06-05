BMW M8: 600 сил и полный привод
Николай Андреев
Компания BMW представила «заряженные» версии купе и кабриолета 8 серии – M8. Одновременно с ними дебютировали и более мощные модификации Competition.
Купе и кабриолет оснащаются 4,4-литровым турбированным V8, который выдаёт 600 л.с. и 750 Н·м крутящего момента (плюс 25 л.с. у версии Competition). Двигатель сочетается с восьмиступенчатым «автоматом» M Steptronic.
Купе M8 разгоняется до 100 км/ч за 3,3 секунды, кабриолет – за 3,4 секунды, а Competition-версии делают то же самое на 0,1 секунды быстрее. Максимальная скорость ограничена электроникой на 250 км/ч, а с опциональным пакетом M Driver’s Package отсечка сдвигается до 305 км/ч.
BMW M8 также укомплектовали системой полного привода с возможностью полного отключения передней оси. Такая же схема используется на седане M5 последнего поколения.
«Горячие» купе и кабриолет получили ещё и аэродинамический обвес, эксклюзивные 20-дюймовые диски, активный задний дифференциал, доработанную подвеску и перенастроенное рулевое управление.
Двухдверки также оснащены «тормозами по проводам»: вакуумный усилитель заменён электромеханическим аналогом с двумя режимами работы – Comfort и Sport. В зависимости от выбранного варианта будет меняться чувствительность педали тормоза и усилие на ней.
Версия Competition отличается от стандартной M8 не только большей мощностью, но и другими опорами двигателя, перенастроенным выпуском и более жёсткой подвеской.
Дополнительно для BMW M8 доступен пакет M Carbon Exterior Package, в который входит углепластиковая отделка воздухозаборников, а также карбоновые корпуса зеркал, крылья и задний диффузор. Углепластиковые декоративные элементы в таком случае появятся и в интерьере.
Публичный дебют купе и кабриолета M8 состоится в рамках мероприятия BMW Group #NextGen, которое пройдёт в мюнхенском центре BMW Welt 25–27 июня. В Россию флагманские двухдверки приедут в конце года. Стоимость купе M8 начинается с отметки 10 790 000 рублей. Кабриолет оценён в 11 750 000 рублей. За версию Competition придётся доплатить 1 710 000 и 1 550 000 рублей соответственно.